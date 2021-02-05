Показания вменили в вину

Уголовное дело в отношении свидетеля по делу экс-главы Оренбурга Евгения Арапова направлено в суд. Ирину Пукало обвиняют по ч. 1 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания свидетеля). По версии следствия, женщина хотела помочь Евгению Арапову избежать уголовной ответственности и дала на суде ложные показания. По мнению юристов, важную роль играет оценка показаний свидетеля судом.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 49летней жительницы Оренбург Ирины Пукало. Ей инкриминировано преступление по ч. 1 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания свидетеля). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, 29 января 2020 года в Ленинском районном суде Оренбурга обвиняемая лжесвидетельствовала и отказалась от показаний, которые дала в ходе предварительного следствия. Тем самым она хотела помочь «ранее знакомому ей подсудимому Евгению Арапову избежать уголовной ответственности за преступления», считает следствие.

Женщина сообщила суду, что ООО «ГОСТ» образовано ею по собственной инициативе и она является фактическим руководителем организации. Также на допросе свидетельница рассказала, что она с супругом по собственной инициативе хотели приобрести квартиру в двенадцатиэтажном жилом доме на улице Терешковой Оренбурга, и Евгений Арапов не просил ее оформить эту квартиру на себя. Следствие считает, что этими показаниями женщина исказила «истинные обстоятельства, цели и мотивы совершенного Араповым преступления». Принял ли суд данные показания свидетельницы, не ­уточняется.

Признает ли Ирина Пукало свою вину, неизвестно — связаться с ней не удалось.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Ирина Пукало является директором и бенефициаром ООО «ГОСТ». Компания находится в Оренбурге и занимается операциями с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Кроме того, женщина является совладельцем еще 16 компаний — ООО «Альтаир Плюс», ООО «Альтаир», ООО «Витязь87», ООО «Евразия», ООО «Компания «Лидер», ООО «Компания «Чистый Город», ООО «Лидерсервис», ООО «Поволжье», ООО «Пост», ООО «Сириус-с», ООО «Экоспутник» и других. Большинство из этих компаний занимается сбором не­опасных отходов, а также деятельностью агентств недвижимости, арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, операциями с недвижимым имуществом, управлением недвижимым имуществом.

Ранее Евгений Арапов был признан виновным в создании юрлица через подставное лицо, в получении взятки в крупном размере, а также в получении взятки в виде незаконного предоставления имущественных прав в особо крупном размере (ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ). В августе минувшего года он был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом 15 млн руб. Экс-градоначальник также лишен права занимать должности на госслужбе и в органах МСУ в течение пяти лет.

Прокуратура региона пыталась обжаловать приговор. В надзорном органе не согласились с оправданием экс-главы по эпизоду получения им от учредителя и директора ряда строительных компаний взятки в виде услуги имущественного характера на сумму свыше 1 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Кроме того, прокуратура посчитала наказание «несправедливым, чрезмерно мягким и не соответствующим особой тяжести, характеру и степени общественной опасности совершенных преступлений». Однако областной суд оставил решение первой инстанции без изменений.

Следствие и суд установили, что Евгений Арапов, занимая должность главы Оренбурга, через подставное лицо создал коммерческую фирму. Компания заключала с мэрией договоры аренды недвижимости, находящейся в муниципальной собственности. После этого фирма сдавала имущество предпринимателям в субаренду и зарабатывала на этом. Доход компании за шесть лет работы превысил 14 млн руб. Также силовики выяснили, что экс-глава получил от своего бывшего заместителя Геннадия Борисова 400 тыс. руб. из предполагаемой взятки 600 тыс. руб. Средства заместитель получил от гендиректора одной из коммерческих организаций за общее покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и реализации объектов недвижимости в городе. Геннадия Борисова осудили на два с половиной года колонии строгого режима.

Кроме того, Евгения Арапова признали виновным в получении взятки в виде однокомнатной квартиры стоимостью 1,3 млн руб. от директора коммерческой организации. Предприниматель предоставил чиновнику право на недвижимость в обмен на общее покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и реализации объектов недвижимости.

Адвокат Ольга Белова подчеркивает, что ключевую роль играет оценка показаний свидетеля судом: «Если суд при постановлении приговора оценил показания как ложные, направленные на избежание уголовной ответственности подсудимым, такая формулировка является определяющей и фактически просто перетечет из приговора в отношении подсудимого в приговор в отношении свидетеля. Не думаю, что данный частный случай станет исключением».

По мнению эксперта, всему виной понятие «преюдиции», существующее в законодательстве: «Когда факты, установленные судом, принимаются без дополнительного доказывания. И хотя любой приговор или иной судебный акт не могут предрешать решение по делу, на практике это происходит именно так».

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов отмечает, что речь идет о попытке привлечения свидетеля к ответственности за дачу заведомо ложных показаний, что является «преступлением небольшой тяжести, и максимальная мера наказания предполагает всего лишь арест до трех месяцев».

«Потенциально, если показания свидетеля были основными для обвинения в уголовном деле чиновника, то оправдательный приговор в отношении свидетеля может теоретически послужить основанием для его пересмотра. Если показания свидетеля не имели в общей совокупности существенного значения для осуждения чиновника, то вероятность какого-то влияния минимальна»,— рассуждает Дмитрий Горбунов.

Ани Айвазян