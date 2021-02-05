Мэрия заплатит за проезд

Мэрия Ульяновска примет меры, чтобы сохранить убыточные автобусные маршруты. Для этого она в два раза сократит их количество (вместо 14 останется семь), введет на них регулируемые тарифы, при этом перевозчикам выплатят фиксированную компенсацию убытков. По новым маршрутам будут объявлены новые конкурсы на получение муниципальных контрактов с особыми условиями, среди которых — использование автобусов не ниже среднего класса. Частные перевозчики, работавшие на этих маршрутах, планы мэрии приветствуют, отмечая, что уже давно предлагают этот вариант, однако не уверены, что будут участвовать в конкурсах, поскольку требуемые автобусы среднего класса для таких маршрутов нерентабельны.

Во вторник в Ульяновске на совещании с участием губернатора Сергея Морозова обсуждались проблемы работы общественного транспорта. В частности, речь шла об убыточных маршрутах, где работают в основном частные перевозчики, и по которым много жалоб на нерегулярность перевозок. Всего управление дорожного хозяйства и транспорта Ульяновска насчитало 14 маршрутов, нерентабельных из-за невысокого пассажиропотока. На совещании было принято решение для сохранения транспортного сообщения ввести на убыточных маршрутах регулируемый тариф, что позволит перевозчику за счет финансовой поддержки муниципалитета компенсировать убытки, а мэрии — установить четкие требования по соблюдению расписания, по вместимости и состоянию ­автобусов.

Как пояснил „Ъ“ замглавы городского управления дорожного хозяйства и транспорта Геннадий Шакиров, работа по введению регулируемых маршрутов будет завершена ориентировочно в течение двух месяцев. По словам господина Шакирова, будут проводиться торги (конкурсы) на право заключения муниципального контракта на перевозку по такому маршруту. Среди условий допуска к участию будет обязательное обеспечение автобусов как минимум среднего класса (длиной более 7,5 метра), то есть обычные «маршрутки» — «Газель», «Форд» или «Мерседес» уже не подойдут. До объявления торгов, отметил собеседник, «еще предстоит большая работа по оптимизации маршрутов», дублирующие исключат, часть маршрутов объединят и удлинят, «кроме того, будет проведено исследование пассажиропотоков». В итоге, после оптимизации из ныне действующих 14 нерентабельных маршрутов останется 7–8 маршрутов. Стоимость контракта будет определяться на основании расчетов, оговоренных в положении, утвержденном приказом Минтранса РФ (от 30.05.2019 № 158). Как пояснили в управлении, компенсация убытков по нерентабельным маршрутам будет осуществляться не в виде субсидий, а фиксированными выплатами в соответствии с контрактом, по которому выручка от продажи билетов пассажирам остается у перевозчика, а сумма контракта будет фактически составлять компенсацию плановых убытков. Назвать общую сумму всех контрактов для регулируемых маршрутов в управлении затруднились, сославшись на то, что «расчеты еще не произведены». В то же время в мэрии отметили, что надеются в решении этого вопроса на поддержку регионального бюджета, «поскольку в муниципальном бюджете таких денег нет».

Сегодня 80% перевозок пассажиров автомобильным общественным транспортом осуществляются частными перевозчиками, работающими по нерегулируемым тарифам, поскольку не имеют финансовой поддержки со стороны региона или муниципалитета. Остальные 20% выполняет АО «ПАТП1» (80% акций у региона, 20% — у муниципалитета) по тарифу, устанавливаемому органами власти.

Между тем, как сообщили „Ъ“ в региональной независимой отраслевой организации «Транспортный экспертный совет» (ТЭС), в 2020 году по их заказу региональная ТПП произвела расчет затрат на перевозку одного пассажира на трех маршрутах невысокой рентабельности. Затраты составили от 29 до 36 рублей, в зависимости от маршрута. В ТЭС считают, что для сохранения убыточных маршрутов как минимум 10 рублей на одного пассажира следует компенсировать из бюджета. Исходя из этого, если в среднем один микроавтобус перевозит 200 человек в день, при работе на маршруте 10 микроавтобусов, для 8 нерентабельных маршрутов потребуется в год 58 млн руб.

В среду мэрия на портале госзакупок уже объявила два аукциона на право заключения контракта по осуществлению перевозок пассажиров по регулируемым тарифам на фактически убыточных маршрутах: № 20 — «ул. Отрадная-Центробанк» (контракт на 8 млн руб. в год), и № 1 — «Аэропорт-Центробанк» (4 млн руб.).

Господин Шакиров считает, что частные перевозчики проявят интерес к регулируемым тарифам. Один из них — ИП Александр Лебедев — сказал „Ъ“, что считает решение властей по введению регулируемых тарифов правильным. «Я сам начиная с 2014 года предлагал ввести такую систему, и хорошо, что к этому все-таки пришли. Он намерен участвовать в торгах по тем убыточным маршрутам, где работают сейчас его автобусы, однако отмечает, что окончательное решение «будет зависеть от того, какими будут условия контракта и его цена». «Власти говорят, что должны быть только автобусы средней вместимости, но я с этим не совсем согласен, потому что такие автобусы намного более затратны, и для таких автобусов потребуются больше бюджетных средств»,— отметил господин Лебедев, предположив, что по многим из регулируемых маршрутов победителем может стать АО «ПАТП1», «которое благодаря губернаторской программе приобрело большое количество автобусов „СИМАЗ“ среднего класса».

Директор ПАТП1 Михаил Рожков подтвердил, что предприятие намерено участвовать в торгах, но заметил, что все маршруты ему «все равно не охватить».

Председатель правления ТЭС Виктор Сидоренко подтверждает, что сама по себе идея введения регулируемых тарифов правильная, потому что «эти маршруты по сути своей социальные, их надо сохранять, но тогда бюджет должен компенсировать убытки перевозчиков». По его словам, перевозчики о необходимости введения такого регулирования говорили давно, «но решение принято только сейчас, в год выборов». В то же время он не уверен, что частные перевозчики будут активно участвовать в предстоящих торгах, «поскольку автобусы средней вместимости есть далеко не у всех, а у тех, кто приобрел эти СИМАЗы, они чаще всего простаивают из-за низкой рентабельности». По его мнению, «для пассажира лучше побольше „фордов“ с интервалом в 10 минут, чем СИМАЗы с получасовым перерывом». «В таком важном деле необходимо тщательно проработать все детали, понять настроения пассажиров и перевозчиков, просчитать все затраты, и только тогда принимать решение»,— добавил представитель ТЭС.

Сергей Титов, Ульяновск