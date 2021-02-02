Оппозиционерам ответят культурно

Экс-глава столичного департамента культуры Сергей Капков может пойти на выборы в Госдуму по Центральному одномандатному округу Москвы. Этот округ известен протестными настроениями и потому особенно популярен у оппозиции: о намерении баллотироваться там уже заявили соратница Алексея Навального Любовь Соболь и член «Яблока» Сергей Митрохин, возможно выдвижение и других известных оппозиционеров. По мнению экспертов, в Центральном округе типичный кандидат от власти может проиграть даже «ноунейму», но у господина Капкова, снискавшего популярность у москвичей своей работой по организации культурного отдыха, шансы на победу все же есть.

Как рассказали “Ъ” два источника, близкие к администрации президента и к мэрии Москвы, в осенних выборах в Госдуму может принять участие бывший глава столичного департамента культуры Сергей Капков, который, скорее всего, будет выдвигаться по Центральному одномандатному округу Москвы №208. Сейчас этот округ представляет единоросс Николай Гончар, избиравшийся здесь в Думу пять раз. Но московские власти, по словам одного из собеседников “Ъ”, обеспокоены тем, что на выборах-2021 эта территория станет неблагоприятной для их кандидатов. При этом источники затрудняются сказать, пойдет ли господин Капков на выборы от «Единой России» или в качестве самовыдвиженца.

Сам господин Капков заявил “Ъ”, что отказывается от комментариев по этому вопросу.

В округ №208, помимо всех районов Центрального административного округа, входит район Лефортово (Юго-Восточный АО). На выборах в Мосгордуму 2019 года, когда территория этого думского округа была поделена между четырьмя городскими округами, во всех победили оппозиционеры, поддержанные «Умным голосованием» Алексея Навального: «яблочник» Сергей Митрохин, коммунисты Павел Тарасов и Елена Шувалова (позже исключена из КПРФ за нарушение партийной дисциплины), а также справоросс Магомет Яндиев.

208-й округ был одним из самых популярных у оппозиции и на думских выборах 2016 года. Там, в частности, выдвигались экс-профессор МГИМО Андрей Зубов, известный критикой присоединения Крыма к России (от партии ПАРНАС), и активистка Мария Баронова, поддерживаемая фондом «Открытые выборы» Михаила Ходорковского. По тому же округу хотела баллотироваться юрист Фонда борьбы с коррупцией (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) Любовь Соболь, но не смогла договориться о выдвижении с какой-то из партий.

На выборах в Госдуму-2021 эта картина может повториться. О намерении баллотироваться в 208-м округе уже заявила госпожа Соболь, здесь же планирует выдвигаться и депутат Мосгордумы от «Яблока» Сергей Митрохин, подтвердивший это “Ъ”. Не исключено и выдвижение в этом округе других оппозиционных кандидатов.

В парламентских партиях имена кандидатов на 208-й округ пока не называют. «Ситуация может поменяться в любой момент, могут возникнуть неожиданные кандидаты. Хотелось бы видеть весь список, чтобы определиться»,— пояснила “Ъ” глава московского отделения «Справедливой России» депутат Госдумы Галина Хованская. Секретарь московского горкома КПРФ и депутат Мосгордумы Павел Тарасов сообщил “Ъ”, что сам в этом году выдвигаться не планирует, а «для оглашения партийной позиции немного рано». Источник “Ъ” в московской ЕР говорит, что там пока рассчитывают на участие в выборах Николая Гончара, но допускает, что планы мэрии могли измениться.

Начало политической биографии Сергея Капкова связано с бизнесменом Романом Абрамовичем, которому господин Капков в конце 1990-х годов помогал избраться депутатом Госдумы, а затем и главой Чукотки. После этого Сергей Капков работал в чукотском правительстве, был председателем правления Национальной академии футбола, а в 2007 году избрался в Госдуму. Весной 2011 года начался московский этап его карьеры: в марте господин Капков возглавил Центральный парк культуры и отдыха имени Горького, потом перешел в столичный департамент культуры, который возглавил в сентябре 2011-го. С момента отставки в 2015 году и по сей день Сергей Капков занимает должность директора Центра исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий экономического факультета МГУ.

Политолог Екатерина Курбангалеева согласна, что 208-й округ будет сложным для власти: его населяют достаточно зажиточные и весьма оппозиционно настроенные люди, часто проживающие за рубежом. «Они вполне могут проголосовать за кого угодно, кроме "Единой России"»,— считает эксперт. Она предполагает, что власти вряд ли допустят к выборам Любовь Соболь, но допускает, что единоросса в этом округе может победить даже условный «ноунейм», как это случалось на выборах в Мосгордуму-2019. Кроме того, в Центральном округе трудно использовать административный ресурс, отмечает политолог: «Там проживает не так много бюджетников, и обычно это заслуженные врачи, руководители учреждений культуры, которых нельзя просто так пригнать на голосование». Фигуру Сергея Капкова она считает неплохим вариантом, поскольку еще в бытность чиновником он вполне устраивал москвичей. «Фактически он был первым, кто системно переосмыслил общественные городские пространства столицы. При нем парки действительно стали местом, где можно спокойно и культурно отдохнуть, а не просто попить пива на лавочке»,— напоминает эксперт.

По мнению политолога Александра Пожалова, оппозиционеры, которых власть считает внесистемными, не будут допущены к выборам. «Решение об их недопуске будет связано даже не с уровнем потенциальной поддержки внесистемных оппозиционеров, а с общим курсом власти на ужесточение администрирования и преобладание силового подхода к внутренней политике. А внутриполитический блок будет реализовывать лишь организационно-технологическую задачу достижения заданного результата»,— полагает эксперт. Поэтому для власти вполне рабочей конструкцией в протестных округах видится не «избрать единоросса любой ценой», а «не пропустить радикального оппозиционера», резюмирует господин Пожалов.

Андрей Винокуров, Елена Рожкова