Ковид намагнитил прибыль

Выручка розничной сети «Магнит» в 2020 году выросла на 13,3%, достигнув 1,51 трлн руб. Чистая прибыль компании за год увеличилась в 2,2 раза, составив 37 млрд руб. По итогам четвертого квартала темпы роста оказались еще выше: чистая прибыль ритейлера почти утроилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты считают, что улучшение финансовых результатов компании связано и с эффектом пандемии, так как все большее количество покупателей приходили в магазины формата «у дома», а в нем у «Магнита» очень сильные позиции.



Чистая розничная выручка сети «Магнит» за 2020 год увеличилась на 13,3%, составив 1,51 трлн руб. Об этом говорится в отчете компании. Чистая прибыль увеличилась на 120,8% год к году, составив 37,8 млрд руб. Рентабельность чистой прибыли за год выросла вдвое — с 1,2 до 2,4%. Валовая рентабельность ритейлера составила 23,5%, увеличившись на 74 базовых пункта год к году. Показатель EBITDA составил 109,4 млрд руб. Маржа увеличилась на 97 б. п. и достигла 7%. По данным «Магнита», рост рентабельности обусловлен сильной динамикой валовой рентабельности и сокращением коммерческих, общехозяйственных и административных расходов.

По итогам четвертого квартала 2020 года чистая розничная выручка «Магнита» составила 395,2 млрд руб. (+10,7%). Чистая прибыль при этом практически утроилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 11,1 млрд руб. Самым сильным месяцем квартала стал октябрь: чистая розничная выручка в этот период увеличилась на 12,8%.

Активнее всего в 2020 году рос сегмент дрогери (сеть «Магнит Косметик»): выручка здесь увеличилась до 134,3 млрд руб. (+22,4%). Однако в структуре выручки по-прежнему доминирует формат магазинов у дома — 1,161 трлн руб. (+13,3% к уровню 2019 года). Медленнее всего рос сегмент супермаркетов — всего +1,7% за год (до 203,5 млрд руб.).

За год у «Магнита» на 1% снизилась посещаемость: общее количество чеков составило 4,61 млрд, однако размер среднего чека вырос на 14,5% — до 325 руб. Сопоставимые продажи (LFL) в целом за год увеличились на 7,4%. Торговая площадь компании увеличилась на 258 тыс. кв. м, или на 3,6% — до 7,5 млн кв. м. За год компания открыла 1292 новых магазина и закрыла 453. Всего, по данным на 31 декабря, у «Магнита» насчитывается 21,5 тыс. магазинов.

Также «Магнит» отчитался о развитии сектора онлайн-коммерции, который был запущен во второй половине 2020 года. Сейчас компания выполняет около 6 тыс. заказов в день. По собственным оценкам ритейлера, большую часть покупок совершают покупатели, ранее не посещавшие офлайн-магазины «Магнит». Экстраполированная годовая выручка (run rate) онлайн-сегмента «Магнита» составляет 2 млрд руб., исходя из оборота за декабрь.

«Мы выполнили все задачи, поставленные на 2020 год по основным стратегическим приоритетам. Компания сосредоточилась на повышении операционной эффективности существующей сети магазинов, добилась высоких LFL-результатов и улучшения плотности продаж. Это дает возможность ускорить развитие, сохраняя высокие требования к доходности»,— заявил президент и генеральный директор «Магнита» Ян Дюннинг.

«Говоря проще, в "Магнит" потянулись за продуктами и расходными материалами из сферы HoReCa, чтобы сэкономить на издержках, этот же фактор будет удерживать благоприятную ситуацию в силе и внутри I квартала 2021 года. Что касается эффекта пандемии, то тут все очень просто: все большее количество покупателей приходили в магазины формата "у дома", а в нем у "Магнита" очень сильные позиции»,— считает она.

Генеральный директор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров уверен, что нынешние финансовые результаты «Магнита» — это комплексный эффект от реализации программы повышения эффективности. «Магнит» смог сократить потери и снизить расходы на транспорт за счет повышения процента утилизации парка. Компании также удалось повысить рентабельность промоакций, сделав их более таргетированными и эффективными.

«Большую роль также сыграло улучшение предложения для покупателей. Кроме того, серьезный эффект дало закрытие неэффективных магазинов. Также очевидно, что компания выбрала верный фокус в сторону цифровой трансформации. Сейчас этот эффект не так заметен, но есть основания полагать, что в 2021 году он будет даже выше, чем в 2020 году»,— считает эксперт.

Алексей Белянин