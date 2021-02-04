На Кубани передано в суд дело аферисток, присваивавших имущество стариков

В Армарвирский городской суд Краснодарского края поступило уголовное дело в отношении 53-летней местной жительницы, а также двух ее дочерей и одной знакомой, женщины обвиняются в мошенническом присвоении имущества пожилых людей. Всего в деле насчитывается 12 эпизодов с ущербом на 21 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По данным следствия, злоумышленницы находили одиноких пожилых людей, в том числе злоупотреблявших спиртными напитками. В некоторых случаях организатор преступной группы оформляла брак с одиноким стариком или обещала выйти за него замуж. В других случаях ее дочери выдавали себя за родственниц пожилого человека. Мошенницы убеждали своих жертв составить завещание в их пользу или оформить дарственную, затем имущество перепродавалось доверенным лицам. В период с 2013 по 2019 год одиннадцать потерпевших скончались.

Анна Перова, Краснодар