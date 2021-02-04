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Завершены испытания вакцины «ЭпиВакКорона» на пожилых

Новосибирский центр «Вектор» завершил клинические испытания вакцины против коронавируса «ЭпиВакКорона» среди пожилых, сообщила и. о. заместителя его гендиректора по научно-методической работе и международному сотрудничеству Татьяна Непомнящих. По ее словам, «сильных нежелательных явлений» в ходе исследования зафиксировано не было.

«В настоящее время, буквально несколько дней назад, мы завершили пострегистрационные клинические исследования на добровольцах возрастной группы 60+»,— сказала она на круглом столе, посвященном борьбе российской медицины с COVID-19 (цитата по ТАСС). По словам госпожи Непомнящих, «в большинстве своем люди или не жаловались, или жаловались только на небольшую болезненность в месте инъекции». Она отметила, что люди в возрасте — одна из наиболее уязвимых категорий граждан, «которых нужно защищать в первую очередь».

«ЭпиВакКорона» — вторая зарегистрированная в России вакцина против коронавируса. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, с марта ее начнут использовать в ходе массовой вакцинации россиян. Помимо этого препарата, в РФ зарегистрирована вакцина «Спутник V» Центра имени Гамалеи. Кроме того, ожидается поступление в гражданский оборот вакцины «КовиВак» Центра имени Чумакова РАН.

В России за последние сутки зарегистрировано 16 714 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Накануне выявили 16 474 заразившихся (+1,46%). Общее число заразившихся достигло 3 917 918. В стране продолжается массовая вакцинация, которая стартовала 18 января.

Об отношении россиян к возможности привиться от коронавируса — в материале “Ъ” «От прививки станет всем страшней».

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