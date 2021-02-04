Возбуждено уголовное дело о пытках в колонии в Иркутской области

По результатам проверки ангарского СИЗО-6 в отношении сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщила общественная организация «За права человека». Кроме того, по данным организации, возбуждено уголовное дело об истязаниях заключенных после их бунта в ИК-15 Ангарска, который произошел 9 апреля 2020 года.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ о превышении должностных полномочий в отношении сотрудников ФСИН, а также по п. "д" ч. 2 ст. 117 УК РФ об истязаниях с применением пыток в отношении "разработчиков", пытавших и насиловавших заключенных после акции протеста заключенных в ИК-15 Ангарска»,— говорится в сообщении в Telegram-канале организации.

Ранее руководство ФСИН направило в ГУ ФСИН по Иркутской области сотрудников службы по соблюдению прав человека в учреждениях исполнения наказаний. Напомним, во время бунта в ангарской ИК-15 осужденные отказывались выходить на зарядку и резали себе руки, а потом стали забрасывать сотрудников колонии камнями и поджигать постройки. Для подавления бунта привлекался спецназ ГУ ФСИН.

Подробнее о тюремном протесте — в материале “Ъ” «В Ангарской колонии есть погибший».