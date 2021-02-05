За ценой не постоят

За год до запуска реформы ценообразования при бюджетном строительстве информационная система, в которую должны «загружаться» цены на стройресурсы (ФГИС ЦС), заполнена лишь на четверть. Это объясняется незаинтересованностью производителей в размещении данных на платформе и неудобством ее использования. Сейчас власти рассматривают разные варианты ускорить наполнение системы — в частности, предлагается применять в рамках госзаказа только цены и материалы, «загруженные» во ФГИС ЦС.

Власти намерены простимулировать наполнение информационной системы о ценах на стройресурсы, которая является одним из ключевых элементов реформы. Согласно плану совершенствования ценообразования в строительстве, соответствующие меры должны быть предложены во второй половине года. Нынешнее состояние ФГИС ЦС показывает, что такие стимулы действительно нужны. По данным Минстроя и Главгосэкспертизы, сейчас степень наполнения системы — лишь 26%, информация представлена только четвертью организаций, обязанных это сделать.

Напомним, система наполняется в рамках перехода с базисно-индексного метода расчета стоимости бюджетных строек («базисные» цены 2001 года ежегодно умножаются на индексы) на ресурсный метод (когда цены рассчитываются на основании мониторинга рынка стройматериалов). Из-за медленного наполнения системы ее запуск не раз переносился — в итоге было решено отсрочить его до 2022 года с установлением переходного периода, в течение которого будет применяться смешанный ресурсно-индексный метод. В Минстрое и Главгосэкспертизе называют этот метод наиболее современным и точным. Он позволит плавно перейти к полноценному ресурсному методу, особенно если во ФГИС ЦС будут помещаться еще и сведения о ценах от оптовых поставщиков, торговых площадок и ценовых агрегаторов.

У низких темпов наполнения ФГИС ЦС две основные причины. Первая, как сообщили “Ъ” участники рынка,— производителям это просто неинтересно. По словам председателя совета Национального объединения производителей стройматериалов (НОПСМ) Александра Ручьева, «наличие информации во ФГИС ЦС никак не помогает производителям в сбыте продукции и не несет для них никаких преференций, при этом регулярное предоставление информации требует дополнительных затрат». Кроме того, система неудобна. Как рассказал гендиректор «Технониколь» Владимир Марков, компания закупила программы, но ФГИС ЦС «была нерабочая»: данные приходилось вносить вручную, что отнимало много времени.

Власти ищут способы ускорить наполнение платформы. Как пояснял глава НОСТРОЙ Антон Глушков, предполагается, что в проектную документацию должны попадать только размещенные на платформе ресурсы — иные использовать в рамках госзаказа будет нельзя. Александр Ручьев приветствует такую инициативу, но настаивает на том, что «стоимость должна диктоваться рынком, только такой подход позволяет избежать коррупционной составляющей». Вероятно, до осени Минстрой будет искать баланс между рисками поставщиков, которых фиксация цен во ФГИС лишает возможности гибко реагировать на рыночную конъюнктуру, и бюджета, которому в таком случае будет сложнее экономить на снижении цен.

В целом, отмечает гендиректор Союза инженеров-сметчиков Павел Горячкин, гарантировать, что внесение цен во ФГИС ЦС снизит риски коррупции и завышения сметной стоимости, вряд ли можно: данные размещаются по принципу «один материал — одна цена», и если подрядчик приобрел материал на 40% дешевле, в смете все равно будет цена из ФГИС ЦС, поскольку ее применение обязательно. «Вопрос, куда идет разница?» — спрашивает он. Главный эксперт АО «Институт "Стройпроект"» Алексей Ямборисов, напротив, говорит о сохранении рисков занижения цены: принцип «твердой цены» в госконтрактах не допускает учета таких факторов, как, например, резкий рост цен на металл в последние два месяца.

Евгения Крючкова