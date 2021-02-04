Yves Rocher опубликовала заявление в связи с делом Навального

На следующий день после оглашения приговора Алексею Навальному по делу «Ив Роше» французская компания опубликовала официальное заявление (.pdf) в ответ на «многочисленные обращения» и «бурную реакцию» со стороны пользователей в социальных сетях. Это уже второе заявление компании на эту тему со времени ареста российского оппозиционера.

Компания, как и в предыдущем заявлении, пересказала суть судебной тяжбы, в которой участвовали Навальные и «Ив Роше Восток»: «В 2012 году местные власти России вызвали "Ив Роше Восток" для допроса в рамках судебного расследования, которое велось в отношении компании "Главподписка", принадлежащей братьям Олегу и Алексею Навальным. Руководство "Ив Роше Восток" должно было ответить на вопросы следователей, и в ходе этих допросов оно выяснило несколько… важных улик, которые говорили о возможной афере… В 2008 году "Ив Роше Восток" пользовалась услугами ярославской почты, которая, по-видимому, перестала справляться с обработкой нужного объема посылок. Олег Навальный, в то время один из высокопоставленных сотрудников "Почты России", рекомендовал "Ив Роше Восток" обратиться к услугам компании "Главподписка". Вопрос состоял в том, оправданно ли было это обращение и каковы были возможные последствия для Олега Навального, чей статус "Ив Роше Восток" тогда проигнорировала… Компания "Ив Роше Восток" никогда не подавала жалоб на братьев Навальных и не подавала против них никаких исков в суд. С 2013 года "Ив Роше Восток" больше не вмешивалась в процедуру».

Кроме того, компания назвала вырванной из контекста фразу о том, что компания не пострадала в результате сотрудничества с «Главподпиской», которую часто приводят в СМИ и которая, по мнению Yves Rocher, вводит в заблуждение: «Эта фраза касалась только выставленных счетов за услуги, взимавшихся компанией "Главподписка" с "Ив Роше Восток", которые были на уровне рыночных. Это не исключает вопросов об условиях, при которых был заключен контракт с компанией "Главподписка"»,— уточняет французская фирма.

Комментируя же иск Алексея Навального против французской компании, компания отмечает, что «во Франции в связи с жалобой на "клеветнический донос", поданной адвокатом Алексея Навального, ни прокуратура, ни следователь не выдвинули никаких обвинений в отношении нашей компании. Уголовное дело было закрыто, и только Алексей Навальный ходатайствует о его возобновлении».

В конце заявления Yves Rocher в очередной раз упомянула, что является «аполитичной» и не собирается «быть инструментом в политических играх или участвовать в текущих политических спорах, которые ведутся в России».

Напомним, 2 февраля Алексею Навальному заменили условный срок по делу о хищениях у «Ив Роше» на реальный. Суд посчитал, что тот нарушил условия испытательного срока, по которым он должен был отмечаться в инспекции. Оппозиционеру назначили три с половиной года колонии, с учетом отбытого домашнего ареста он должен провести в колонии два года и восемь месяцев. Сторонники оппозиционера провели уже три несанкционированные акции в его поддержку, в ходе которых по всей стране были задержаны более 11 тыс. человек.

Подробности — в материале “Ъ” «Узник замка "Ив"».

Кирилл Сарханянц