«По арендному рынку начала бить льготная ипотека»

За прошлый год спрос на аренду квартир в Екатеринбурге вырос на 31%, отмечают аналитики. Средняя цена по разным данным упала от 1,2% до 6%. Эксперты рынка недвижимости отмечают, что спрос на аренду квартир падал в разгар пандемии, но потом восстановился. Не лучшим образом на рынке съемного жилья отразилась программа по льготной ипотеке. По прогнозам аналитиков, в текущем году цены на арендное жилье заметно не изменятся.



По итогам 2020 года спрос на долгосрочную аренду жилья по всей России превысил аналогичные показатели предыдущего года на 16%, подсчитали аналитики сервиса «Авито Недвижимость». Самыми востребованными на рынке аренды, как и прежде, оказались однокомнатные квартиры. В Екатеринбурге потребительский интерес к долгосрочной аренде квартир увеличился на 31% за год, а средняя цена снизилась на 6% — до 17 тыс. руб. в месяц.

«В прошлом году мы наблюдали падение спроса на долгосрочную аренду квартир по итогам I и II кварталов в большинстве регионов, однако в III квартале последовало его восстановление и даже превышение показателей, зафиксированных годом ранее. Таким образом, весенний кризис на рынке, связанный с ухудшением эпидемиологической обстановки, сменился его осенним подъемом, обусловленным сезонным фактором, а также частичным возобновлением деловой активности»,— рассказал руководитель направлений вторичной недвижимости и долгосрочной аренды «Авито Недвижимость» Руслан Закирьянов.

По данным руководителя аналитического отдела АН «Новосел» Сергея Меньшенина, рынок аренды жилья в 2020 году был стабильным — цены за год в среднем упали лишь на 1,2%, а средняя стоимость квартиры в аренду составила 22,5 тыс. руб.

Аналитики сервиса «Авито» отмечают, что уровень предложения в Екатеринбурге увеличился на 16%. Это объясняется преобладанием уровня предложения над спросом, что может быть связано с тем, что во время пандемии многие арендаторы выехали из снятых квартир, не желая возобновлять договор на следующий год в условиях неопределенной эпидемиологической обстановки.

«Екатеринбург — крупный образовательный центр, где спрос на аренду традиционно формируют студенты. Но в 2020 году многие учились на дистанте и часть из студентов оптимизировали свои расходы, отказываясь от аренды. С другой стороны, жилье арендовали приезжие молодые люди, которые приехали работать, часть их них из сферы услуг, которая также серьезно пострадала»,— отметил руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков. Он также отметил, что сложности у рынка долгосрочной аренды могли возникнуть из-за низких ипотечных ставок (до 6,5%).

«По арендному рынку начала бить льготная ипотека, потому что рост ипотечного кредитования всегда ведет к определенному распределению: семьи решали арендовать квартиру дальше или покупать свою. Но с другой стороны, заметной просадки по ценам не произошло»,— добавил господин Хорьков. По его мнению, цены на аренду квартир в Екатеринбурге останутся на этом же уровне и в 2021 году.

По мнению господина Закирьянова, ситуация с льготной ипотекой, напротив, может положительно сказаться на рынке арендных квартир. «Прошлогодний бум на приобретение недвижимости, в основном в инвестиционных целях, обеспечивает вывод на арендный рынок новых предложений, что в перспективе будет еще больше стабилизировать обстановку»,— считает он.

Мария Игнатова