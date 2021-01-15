Урал в ипотечном долгу

Ипотечная задолженность жителей Свердловской области к декабрю 2020 года выросла на 20% и составила больше 283 млрд руб. Количество выданных за год ипотек выросло на 37%. Эксперты связывают такой рост с падением ставок и отмечают, что те деньги, которые в этом году получил рынок жилья от покупки квартир, в будущем может недополучить потребительский сектор. Из-за высокого спроса на квартиры в новостройках выросла и стоимость жилья, эксперты предполагают, что в 2021 году это может стать задерживающим фактором для развития рынка недвижимости.



По итогам 11 месяцев 2020 года в Свердловской области выдано 52 тыс. ипотечных кредитов, (увеличение на 37% по сравнению с 2019 годом) на общую сумму 118 млрд руб.— на 50% больше, чем в 2019 году. По словам начальника экономического управления Уральского главного управления Банка России Алексея Корикова, к началу декабря прошлого года задолженность свердловчан по ипотеке составила больше 283 млрд руб. Рост по сравнению с 2019 годом составил 20%. «Никогда ранее такие объемы в Свердловской области по ипотеке не выдавались»,— отметил Алексей Кориков.

В пресс-службе ВТБ подтвердили, что по итогам 2020 года свердловчане оформили рекордное количество ипотечных кредитов. Так, в прошлом году было оформлено порядка 12 тыс. ипотечных кредитов на 27,2 млрд руб. По сравнению с 2019 годом количество выдач выросло на 19%, а объем — на 24%. Средний размер ипотеки на Среднем Урале составил 2,3 млн руб. и за год увеличился на 100 тыс. руб.

По словам Алексея Корикова, главной причиной роста стало снижение процентных ставок и введение льготной ипотечной программы (ставка 6,5%). За год ключевая ставка снизилась на 2%. На 1 декабря средневзвешенная ставка по ипотеке снизилась до 7,5%, год назад она составляла 9,2%.

«Льготная ипотека очень способствовала оживлению ситуации на рынке. Сначала вернулись покупатели, которые взяли паузу весной, это спровоцировало рост цен, а он стал психологическим фактором, который стимулировал покупателей в состоянии пограничного выбора. На фоне низких ставок по депозитам, беспрецедентно низким по ипотечному кредиту, логичным стал вывод, что гораздо выгоднее занимать, чем сберегать»,— пояснила президент Уральской палаты недвижимости (УПН) Илона Соболева, отметив, что рост рынка в 2020 году обеспечили именно покупатели с ипотекой.

По мнению руководителя аналитического отдела УПН Михаила Хорькова, в самом факте роста ипотечной задолженности нет ничего плохого. «Это скорее отражение того, что большинство потенциальных покупателей посчитали условия для кредитования привлекательными. Пока каких-либо заметных изменений с точки зрения просроченной задолженности тоже не наблюдается (доля просроченных задолженностей составляет 0,8%.— “Ъ”)»,— рассказал Михаил Хорьков.

Как отметил господин Хорьков, ипотечная задолженность растет по всей стране. За год в России показатель вырос на 21%, а ипотечная задолженность по договорам долевого участия (ДДУ) в строительстве на 39%. Лидером по объему ипотечной задолженности является Ямал. Там на каждого жителя приходится более 200 тыс. руб. долга по ипотеке. В Свердловской области на одного жителя приходится 79,2 тыс. руб. В среднем по России показатель составляет 75 тыс. руб.

«Как рост ипотечной задолженности долгосрочно отражается на потребительском рынке, насколько меняется структура расходов у таких домохозяйств — вопрос для изучения. Возможно, из-за существенных обязательств по ипотеке многие семьи будут вынуждены менять структуру своих расходов. Те деньги, которые сегодня получил рынок жилья, недополучит потребительский сектор»,— отметил Михаил Хорьков.

Из-за введения льготной ипотечной программы и, как следствие, повышенного спроса на жилье на первичном рынке в Свердловской области выросли цены на квартиры. По данным министра строительства и развития инфраструктуры региона Михаила Волкова, рост составил 14%. При этом он отметил, что ситуация на рынке недвижимости остается стабильной. По данным госпожи Соболевой, рост на вторичном рынке составил 9%.

«Цифры не кажутся большими, но не будем забывать, что рост происходит на фоне низкой инфляции и стагнирующих доходов населения»,— отметила она.

Илона Соболева добавила, что цены на жилье экономкласса выросли на 17%, а рост цен до 20% уже нивелирует выгоду от низкой ипотечной ставки с точки зрения ежемесячного платежа. «На фоне сегодняшнего роста цен покупатели будут менять свое решение о покупке, финансовые возможности покупателей не растут. Это будет главным ограничивающим фактором в возможностях развития рынка недвижимости в 2021 году»,— отметила она, добавив, что улучшить ситуацию смогут новые меры. Например, льготная ипотека на вторичное жилье.

Мария Игнатова