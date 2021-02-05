Туберкулез кормит

В Новосибирске возбуждено дело о многомиллионных хищениях при госзакупках для НИИ туберкулеза Минздрава РФ — единственного за Уралом федерального центра по борьбе с этим заболеванием. По версии правоохранителей, криминальная схема с завышением цен на медизделия принесла ее участникам доход свыше 80 млн руб. Подозреваемыми по делу привлечены четверо человек, в том числе бывший директор института 66-летний Владимир Краснов, руководивший им 30 лет. Ученый-фтизиатр находится под следствием еще по одному делу — о предполагаемом хищении мебели у института на сумму около 1,6 млн руб.



Как стало известно „Ъ-Сибирь“, в Новосибирске правоохранительные органы выявили крупные махинации с поставками медизделий и лекарственных препаратов для ФГБУ «Новосибирский НИИ туберкулеза» Минздрава РФ. Об этом рассказали источники, знакомые с ходом следствия.

События, изложенные в материалах дела, относятся к периоду руководства институтом Владимиром Красновым, который в декабре 2019 года написал заявление об увольнении по собственному желанию. Криминальная схема, по данным силовиков, действовала не один год. Она заключалась в закупках медизделий по завышенным ценам у аффилированных с руководством НИИ поставщиков. Размер предполагаемого ущерба по делу составляет более 80 млн руб. Владимир Краснов подозревается в присвоении вверенных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализации средств, полученных преступным путем (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Мера пресечения ему не избиралась.

Кроме ученого-фтизиатра, в деле есть еще три фигуранта. Участники следственной группы провели у них обыски и выемку документов. Связаться с защитой господина Краснова не удалось.

Это уголовное дело стало вторым для Владимира Краснова, который руководил НИИ 30 лет — с 1989 по 2019 год. Ему также инкриминируется хищение имущества института на сумму около 1,6 млн руб. Речь идет о мебели, которая прослужила институту всего пару лет, а затем, по данным следствия, была незаконно списана и передана аффилированной фирме. Это дело было возбуждено в мае 2020 года и еще расследуется.

ФГБУ «Новосибирский НИИ туберкулеза» Минздрава РФ — единственный за Уралом федеральный центр по борьбе с этим заболеванием, основанный в 1943 году. Направления деятельности НИИ — научная, организационно-методическая, лечебная и консультационная работа, а также выполнение государственного задания по эпидемиологическому мониторингу в регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

В Новосибирске под следствием находится бывшее руководство еще двух федеральных медцентров, подчиняющихся Минздраву РФ. В июне 2019 года по материалам ФСБ следователи завели дело на экс-директора Национального медицинского исследовательского центра Минздрава РФ имени академика Мешалкина Александра Караськова, руководившего клиникой около 20 лет. В том же году силовики привлекли к уголовной ответственности бывшего главу Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии Минздрава РФ Михаила Садового: он возглавлял институт больше 10 лет. Каждый обвиняется в хищениях при госзакупках на сумму свыше 1 млрд руб. Господа Караськов и Садовой признали вину.

Константин Воронов