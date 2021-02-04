Microsoft запускает новый сервис для организации удаленной работы

Американская корпорация Microsoft анонсировала запуск платформы Viva, которая должна помощь сотрудникам и работодателям облегчить работу из дома. Viva интегрирована в корпоративную платформу Microsoft Teams и состоит из четырех частей — Connections, Insights, Learning и Topics.

Connections представляет собой цифровое рабочее место, предназначенное для общения с коллегами. Также оно дает доступ к ресурсам компании, например новостям. Connections станет отдельным приложением для ПК в первой половине 2021 года, а мобильным приложением — до конца 2021 года. Insights позволит распланировать день и обязанности, а также выделить время для работы и отдыха. Learning объединит все учебные ресурсы компании в одном приложении, в том числе Skillsoft, Learn, Coursera, Pluralsight, edX. Topics будет создавать карточки по категориям и темам, используя для этого искусственный интеллект. Таким образом, будет легче найти необходимую информацию.

Евгений Федуненко