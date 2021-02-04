Долги обходят судебных приставов

Россияне стали чаще пытаться взыскать долги без судебных приставов. Поток таких клиентов значительно вырос во второй половине прошлого года, рассказали РБК в крупных банках. Речь идет о процедуре взыскания долга по исполнительному листу, который выдает суд. Гражданин может принести такой документ в кредитную организацию самостоятельно, и она обязана списать с должника средства. В Центробанке ранее рассказывали, что выросло и число мошенничеств с этой процедурой. По подсчетам регулятора, за девять месяцев прошлого года объем незаконного обналичивания с помощью фиктивных исполнительных листов вырос почти в 2 раза.

Дело в том, что такая процедура взыскания в разы быстрее и проще, в том числе для мошенников, говорит генеральный директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин: «Во-первых, приставы в период пандемии и серьезных ограничений не принимали граждан вообще. Во-вторых, быстрее через банк, а не через службу судебных приставов получаются денежные средства. Плюс в варианте с банком должник не успеет спрятать денежные средства, как это он может сделать, когда его пристав предупреждает о необходимости добровольно исполнить решение суда и дает на это определенный срок. Некоторые этот срок используют для того, чтобы спрятать деньги, а не для того, чтобы исполнить решение суда. Поэтому те, кто знает о такой возможности, естественно, сначала идут с исполнительным листом в банк.

Мошенники не приносят поддельный исполнительный лист с нарисованными водяными знаками, мошенничество начинается раньше, например, на этапе получения судебного акта, то есть злоумышленники сначала, по сути дела, обманывают суд. Банк практически никак не может выяснить, что этот исполнительный документ является поддельным, единственный вариант — связываться с должником. Но, опять-таки, от должника не всегда можно ждать искренности и честности, он, естественно, может сказать: нет, не знаю, что это за исполнительный документ, наверное, подделка и так далее. Поэтому с мошенниками, по сути, можно бороться за счет расследования каждого конкретного случая, привлечения к ответственности, достаточно жесткой, тех, кто использует такого рода инструменты».

Банк должен списать средства по исполнительному листу сразу. Однако если у специалистов возникнут сомнения при проверке документов, они могут организовать дополнительную проверку. Это должно было бы помочь бороться с мошенниками, но мешает этому устройство судебной системы, отмечает партнер FBK Legal Александр Ермоленко: «Как мы понимаем, две системы судов в России — общей юрисдикции и арбитражные суды. Вторые работают в среднем получше, суды же общей юрисдикции работают зачастую совсем плохо. И поэтому действительно может так оказаться, что исполнительные листы могут быть выданы как законно, так и не законно, об этом нигде никакой информации в открытых источниках нет.

Банк пытается в системе судебных решений найти исполнительный лист, не находит, и тогда он должен отказать тому, у кого есть правда законное право на взыскание.

И тогда получается, что, например, если деньги будут выведены со счета, то банк таким образом посодействует должнику, что, в общем-то, нехорошо. Либо он должен, не видя информации в системе, просто это исполнять, и тогда он рискует помочь мошенникам. Действительно, поскольку в целом судебная система работает, скажем так, ниже среднего именно с точки зрения оформления и предоставления информации, банки находятся в сложной ситуации».

Чтобы бороться с мошенниками, Центробанк решил наделить кредитные организации правом блокировать переводы средств по исполнительному листу, если к операции возникнут вопросы. Однако эти правила начнут действовать только с октября.

Глеб Силко