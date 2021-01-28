Кризис тормозит оплату долгов

Недвижимость россиян стали меньше продавать за долги. В пандемийный год число таких принудительных сделок снизилось на 14%. Как пишет РБК, всего за долги, в том числе и по ипотеке, на торги выставили почти 18 тыс. квартир. В среднем по стране один такой объект уходит за 2 млн руб. Москва вошла в тройку регионов-лидеров по подобным сделкам.



Спад принудительной продажи жилья во многом связан с пандемией, но она же поспособствует и новому всплеску на этом рынке, отметил генеральный директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин: «Все-таки Россия не так плохо проходит пандемический кризис. Отчасти бремя проблем было переложено на плечи предпринимателей, которые часто могут все-таки выпутаться из этой ситуации без потери недвижимости. Число продаж в рамках исполнительного производства и банкротства увеличится в полтора раза по сравнению с 2019 годом, но взрывного роста ожидать не стоит.

Это произойдет в том числе из-за роста цен. Люди меньше сопротивляются и в рамках банкротства, и в рамках исполнительного производства, потому что понимают, что стоимость, за которую будет продана квартира, закроет полностью долг, а иногда даже еще и останутся деньги. Такое бывает. При этом сам процесс достаточно растянут и может длиться пять лет. Сначала ожидается всплеск, связанный с исполнительными производствами продажи недвижимости, будут выставлять квартиры старых должников, которые появились еще до всех этих событий и чьи квартиры не были реализованы. А потом в 2022 году или в конце 2021 будет всплеск, связанный с банкротствами, потому что процедура более длительная, будут продаваться квартиры в основном новых должников».

Как такие продажи повлияют на рынок недвижимости? Главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина рассказала “Ъ FM”, что банки будут прилагать максимум усилий, чтобы не доводить ситуацию до продажи квартиры, и для этого у них достаточно инструментов: «Текущая задолженность по ипотечным кредитам в России действительно увеличивается. Сегодня она достигает почти 9 трлн руб.

Однако уровень просроченной задолженности составляет примерно 1%, поэтому пока повода для беспокойства нет.

Более того, банки сейчас проводят строгий андеррайтинг в отношении потенциальных заемщиков. Появились и дополнительные инструменты по поддержке заемщиков — к примеру, кредитные каникулы. Это также препятствует выходу большего объема залоговых квартир. К тому же вторичный рынок продолжает дорожать. Даже тот объем, который выйдет на рынок, не сможет значительно повлиять на общую ситуацию. До тех пор, пока действует льготная ипотека, первичный рынок растет в цене, а за ним растет и “вторичка”. Поэтому в 2021 году все-таки средняя стоимость будет увеличиваться».

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Как пишет РБК, приставы стали обращать внимание и на недостроенное жилье должников. На продажу в таком случае выставляются права требования по незавершенному объекту.

Сергей Гусев