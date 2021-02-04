Вернувшиеся из-за границы уральцы заплатили 2 млн рублей штрафов за отсутствие анализа на COVID-19

Суды Свердловской области выписали 204 штрафа за несвоевременное прохождение теста на коронавирусную инфекцию после возвращения из-за границы, сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора. Их общая сумма составила около 2 млн руб.

Всего с 1 августа на территорию области из-за границы прибыло более 57,3 тыс. человек. По данным ведомства, в течение трех дней после возвращения анализ на коронавирус предоставили более 55,8 тыс. человек, у 983 из которых тест показал положительный результат. Более 1,4 тыс. человек не прошли обследование в установленный срок, на 940 из них были составлены протоколы.

Согласно постановлению главного санитарного врача, граждане России должны пройти тестирование на коронавирус в течение трех дней после возвращения из-за рубежа. После чего они должны разместить результаты теста на портале «Госуслуг». Кроме того, с 25 декабря люди, прибывшие из Великобритании и Северной Ирландии обязаны соблюдать карантин в течение 14 дней, а также дважды обследоваться на COVID-19.

На 4 февраля с начала пандемии в Свердловской области COVID-19 заразились 71 486 человек. Из них более 63 тысяч уже выздоровели, 2077 скончались.

Михаил Мананников