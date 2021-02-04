Фильм про выживание

Новогодние праздники привлекли больше зрителей в кинотеатры Удмуртии, чем в первый месяц после возобновления их работы. Однако цифры оказались на 60% меньше, чем в предыдущие годы, рассказали “Ъ-Удмуртия” участники рынка. Они отмечают, что полноценному возвращению зрителей на сеансы препятствуют опасения заразиться коронавирусом, требования по рассадке и возросший в период локдауна интерес к онлайн-кинотеатрам. Эксперты полагают, что частичное восстановление рынка может произойти не раньше осени.

Кинотеатры Удмуртии по итогам 2020 года столкнулись с падением кассовых сборов в среднем на 50-60%, рассказали “Ъ-Удмуртия” участники рынка. Из-за введенных ограничений, связанных с пандемией коронавируса они оставались закрытыми с 28 марта по 17 ноября 2020 года. Если до локдауна заполняемость залов была на уровне 80%, то после открытия в ноябре-декабре оставалась в диапазоне от 10 до 35%. «Мы начали работать одними из первых — с 19 ноября, но зрителей было мало. Заполняемость залов в первые дни едва поднималась до 10%»,— рассказала управляющий ижевского киноцентра «Империя грез» Надежда Шевчук.

Больше заработать кинотеатрам позволили новогодние каникулы.

«В праздничные дни народу было больше, но по сравнению с предыдущими годами, все равно не более 35% от вместимости кинозалов. В новогодние каникулы поток относительно показателей ноября-декабря увеличился в разы. Однако это ниже примерно на 60% тех цифр, которые можно было бы планировать по кассовым сборам, опираясь на показатели прошлых лет»,— уточнила госпожа Шевчук.

Часть зрителей была потеряна, потому что кинотеатры не успели подготовиться к открытию заранее, их предупредили об этом слишком внезапно, считает директор сарапульского киноцентра КБ Дина Ахтемирова. «Современный кинотеатр — сложный механизм, на запуск которого требуется несколько дней: согласование графика проката с владельцами фильмов, закачивание лент в хорошем качестве на сервера, подготовка помещений и программного обеспечения — кассы продают билеты только с условиями карантинной рассадки. Часть аудитории, увидев в первые дни закрытые двери, разочаровалась и больше не пришла»,— отметила госпожа Ахтемирова.

По ее словам, отрицательно на прибыли сказалось также увеличение интервалов между фильмами, что на практике для каждого кинозала привело к сокращению одного сеанса в день. Еще один сеанс — ночной, теряется из-за ограничения работы до 23:00. Кроме того, многие отказались от посещения кинотеатров из-за опасений заразиться коронавирусом, а также переноса кинопроизводителями громких премьер. Ограничения по рассадке зрителей для соблюдения социальной дистанции, фактически наполовину снизили вместимость кинозалов, говорят представители кинотеатров.

На падение аудитории кинотеатров после возобновления их работы повлиял и рост интереса к онлайн-площадкам в период локдауна, считает администратор кинотеатра «Киномакс» в Ижевске Данил Шкляев.

«Много молодежи ушло в онлайн-кинотеатры, которые, пытаясь привлечь к себе новых клиентов, стали предоставлять значительные скидки. Отрицательно сказалась несогласованность действий, когда премьерные фильмы выкладывались на онлайн-платформы порой за месяц до того, как выпускались в кинопрокат. Если их можно было бесплатно посмотреть дома в хорошем качестве, скачивая с торрентов, зачем идти в кино?»,— подчеркивает господин Шкляев.

Он ожидает, что в наступившем году частичное восстановление отрасли произойдет ближе к осени, но решающую роль в этом по-прежнему будет играть ситуация с пандемией в стране.

В 2020 году в Ижевске были запущены два новых киноцентра. «Дядя Федор» открылся за месяц до введения ограничений, а «Алмаз Синема Матрица» после их снятия в ноябре. «Мы и месяца не успели проработать после открытия, как для нашей отрасли объявили локдаун в марте 2020 года. К сожалению, не удалось нам сделать торжественную церемонию открытия и 21 ноября — все из-за тех же карантинных ограничений. Но зритель все равно пришел и даже больше, чем мы надеялись, особенно в новогодние каникулы. Правда, в финансовом плане мы все равно сейчас где-то на 40% собираем меньше, а в январе-декабре прошлого года вообще приближались к 60% отставанию от ожиданий»,— рассказала арт-директор киноцентра «Дядя Федор» Надежда Бегишева.

Она добавила, что в партнерском кинотеатре «Стар Кинолюкс», расположенном в Глазове, показатели были лучше. В конце года отставание от планов там составляло порядка 40%, а сейчас и того меньше. Сказывается монопольное положение в городе и работа на два соседних района.

Владислав Артемьев