Глава Саратова наказал 13 подчиненных из-за неубранного снега

В Саратове 13 сотрудников городской администрации и коммунальных предприятий получили выговоры за некачественную уборку остановок, пешеходных переходов и подходов к ним. Об этом в своем Instagram написал глава города Михаил Исаев.

Он напомнил, что 1 февраля поручил ответственным лицам организовать снегоуборочные работы по всему городу, однако в указанный председателем комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта сроки не все объекты были приведены в нормативное состояние. Господин Исаев уточнил, что потребовал исправить ситуацию к утру 6 февраля.

Марина Ковалева