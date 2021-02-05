Экс-мэра Миасса освободят раньше срока

Калининский районный суд Челябинска удовлетворил просьбу бывшего мэра Миасса Геннадия Васькова, осужденного за коррупционные преступления, о замене неотбытого срока лишения свободы исправительными работами. Экс-глава выйдет из колонии раньше на девять месяцев за примерное поведение. Ходатайство Васькова поддержало руководство СИЗО №3 Челябинска, где осужденный находился после приговора. Прокуратура против удовлетворения заявления не выступала.



Калининский районный суд Челябинска согласился смягчить наказание бывшему мэру Миасса Геннадию Васькову, осужденному на 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима за превышение полномочий и попытку получить взятку. Решение принято 4 февраля.

«Суд удовлетворил ходатайство Васькова о замене неотбытой части наказания исправительными работами. Неотбытый срок лишения свободы составляет девять месяцев»,— сообщили “Ъ-Южный Урал” в пресс-службе районного суда. Ходатайство осужденного в соответствующем представлении поддержало федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор №3 колония ГУФСИН России по Челябинской области», где находится Геннадий Васьков. По данным суда, за примерное поведение экс-мэр поощрялся семь раз. Прокуратура также посчитала возможным удовлетворить ходатайство Васькова, уточнили в районном суде.

Бывший глава Миасса направил заявление о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания, кроме принудительных работ, в начале декабря 2020 год. В июле 2020 года Калининский районный суд Челябинска отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении Васькова. Его адвокат обжаловал это решение, однако Челябинский областной суд оставил его без изменения.

Приговор по делу экс-мэра Миасский городской суд вынес в ноябре 2019 года. Васькова признали виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч.3 ст.286 УК РФ) и покушении на получение взятки в крупном размере (ч.3 ст.30 п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ). Следствие и суд установили, что в 2017 году глава города распорядился выкупить на областную субсидию двухэтажное коммерческое здание для размещения в нем детского сада «Умка» по завышенной цене. Помещение рыночной стоимостью 10,5 млн руб. приобрели за 24 млн руб. Кроме того, глава «вел переговоры о передаче ему взятки в виде денежных средств за совершение указанных действий», речь шла о сумме в 1 млн руб. Миасский горсуд приговорил экс-чиновника к 3,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 1 млн руб. Приговор обжаловали как прокурор, который настаивал на ужесточении наказания, так и сторона защиты, просившая смягчить наказание. В результате в марте 2020 года апелляционная инстанция отменила дополнительное наказание в виде штрафа, а также заменила строгий режим на общий. В зачет срока отбывания наказания включили время нахождения бывшего мэр Миасса в следственном изоляторе во время следствия. Под стражей он находился с 14 мая 2018 года до 25 декабря 2019-го, пока его не отпустили под домашний арест. В октябре 2018 года Васьков пошел на сделку со следствием: признал свою вину в превышении полномочий и дал подробные показания об обстоятельствах уголовного дела. Однако обвинения во взяточничестве отрицал.

По уголовному делу о детском саде «Умка» в Миассе были осуждены еще пять человек по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество»), трое из которых признали свою вину. Это начальник дошкольного отдела управления образования города Татьяна Биева, получившая два года колонии общего режима, экс-депутат городского собрания Николай Рындин и бизнесмен Олег Клевляник, осужденные к двум годам условного лишения свободы каждый. Не признавшим вину предпринимательнице Раисе Бровченко и эксперту-оценщику Сергею Богатыреву Миасский горсуд в июле 2020 года назначил наказание в виде четырех лет колонии общего режима каждому.

Геннадий Васьков стал одним из четырех глав Миасса, ставших фигурантами уголовных дел с начала 2000-х годов. В 2004 году за получение взяток осудили на восемь лет лишения свободы Владимира Григориади. В 2013 году задержали сити-менеджера Виктора Ардабьевского, который находился под арестом в СИЗО в Москве по обвинению в бандитизме и заказных убийствах. В начале октября 2020 года он скончался в больнице. В ноябре 2018 года силовики задержали экс-главу администрации Миасса Станислава Третьякова, который руководил городом в 2013–2015 годах. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взяток, в ноябре 2020 года дело направили в суд.

Юлия Гарипова