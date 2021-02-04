Пассажиропоток на станциях ЮВЖД в январе снизился на треть

В январе 2021 года с вокзалов и станций Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД, филиал РЖД; управляет железнодорожными линиями Воронежской, Белгородской, Волгоградской, Ростовской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Липецкой, Саратовской, Пензенской областей) отправлено около 700 тыс. пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе компании. В ЮВЖД отметили, что это на 34,1% меньше, чем в январе 2020-го. Из общего пассажиропотока в пригородном сообщении отправлено 464,7 тыс. пассажиров (на 34,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года), в дальнем следовании — 233,4 тыс. ( на 32,6% меньше, чем в январе 2020-го).

Пассажирооборот Юго-Восточной железной дороги в январе 2021 года также снизился. Он составил 301,7 млн пасс-км, что почти в 1,4 раза меньше показателя января 2020 года. В пригородном сообщении пассажирооборот составил 15,9 млн пасс-км, в дальнем следовании — 285,8 млн пасс-км.

Мария Старикова