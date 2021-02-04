Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает об истории напитка.

Отправляемся в экваториальные леса, где душно и влажно, но именно в таких условиях лучше всего растет какао — этим словом называют и дерево, и бобы, и порошок, который из них производят. «Коричневое золото» попало к европейцам в 1519 году благодаря испанскому конкистадору Эрнану Кортесу, разорившему не империю даже, а цивилизацию ацтеков. В сокровищнице последнего вождя индейцев Монтесумы II испанцами было найдено 25 тыс. центнеров какао. Как выяснилось, это была дань вождю от простолюдинов.

В те времена какао часто использовали вместо денег. К примеру, за одного раба давали 100 какао-бобов. А в качестве напитка его употребляла только высшая знать. Он представлял собой смесь горячей воды с добавлением какао, маиса, ванили и острого перца. И что самое необычное для нас: его щедро приправляли солью. В искусстве индейцев майя наблюдалась тесная связь между плодами какао и сердцем человека, между жидким шоколадом и кровью (возможно, связанная с красноватым оттенком напитка). На сосудах сохранились изображения богов, которые надрезают себе шею и направляют струи крови в плоды дерева какао.

В Европе напиток поначалу был запрещен. Церковь объявила его пойлом еретиков: священники считали, что он может испортить кровь и повлиять на цвет кожи новорожденных младенцев. Но однажды какао попало к папе римскому, и тот отменил запрет, поскольку посчитал напиток отвратительным и решил, что пить его для удовольствия и так никто не будет. И только потом европейцы догадались добавлять в какао сахар. А еще позже выяснилась исключительная польза какао при депрессиях, бронхиальной астме, сердечно-сосудистых заболеваниях. Неслучайно его так ценили индейцы. А вождь Монтесума в день выпивал до 50 маленьких чашек.