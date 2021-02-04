Жириновский предложил разрешить гражданам носить оружие

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил пересмотреть законы о самообороне и ношении оружия. По его словам, в странах, где разрешено носить и применять огнестрельное оружие, количество нападений на граждан меньше на треть.

«У нас такого пока нет. Получается, криминал вооружен, а граждане безоружны. Пора пересмотреть законы о самообороне и ношении оружия»,— написал он в Twitter.

В Великобритании, где запрет на ношение оружия распространяется даже на большинство полицейских, число смертей от убийств находится на уровне около 1,2 на 100 тыс. человек. В США, где гражданам разрешено иметь оружие, этот показатель около 5. В России на 100 тыс. человек приходится десять убийств, но в статистику также входят покушения на убийства. Вчера, 3 февраля, Генпрокуратура отчиталась о сокращении в России числа убийств на треть за последние пять лет.