Число убийств в России за пять лет снизилось на треть

В России с 2015 года на треть сократилось число убийств и покушений на убийство, следует из данных на портале правовой статистики Генпрокуратуры РФ.

«В стране последовательно сокращается общее число зарегистрированных убийств. За последние пять лет их число сократилось на треть (с 11,3 тыс. до 7,7 тыс. за год). В прошедшем году наибольшее число убийств совершено в Московской (311, –15,5%), Свердловской (286, +0,4%,) областях и Республике Татарстан (252, +21,2%)»,— сообщили в ведомстве (цитата по «РИА Новости»).

По данным Генпрокуратуры, в 2020 году было зарегистрировано на 3,2% меньше убийств, чем в 2019-м. При этом по сравнению с позапрошлым годом в 2020 году заметно возросло число изнасилований и покушений на них — на 11,3%, до 3,5 тыс. по всей стране.