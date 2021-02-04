МУП «Ижводоканал» оштрафовали за выброс вредных веществ в воздух

Удмуртская природоохранная межрайонная прокуратура выявила нарушения природоохранного законодательства в работе МУП «Ижводоканал». Предприятие оштрафовали на 80 тыс. руб. за нарушения при эксплуатации цеха очистных сооружений, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что в 2020 году «Ижводоканал» осуществил выброс вредных веществ в воздух без наличия разрешительной документации. Кроме того, МУП не соблюдал требования по уменьшению выбросов в периоды неблагоприятных метеорологических условий.