Импорт фармпродукции в январе вырос почти на 75%

Импорт в РФ из стран дальнего зарубежья в январе 2021 года вырос по сравнению с прошлым годом почти на 3%, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС). При этом импорт фармацевтической продукции — на 74,7%.

«По предварительным данным таможенной статистики, в январе 2021 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил $14 745,1 млн и по сравнению с январем 2020 года увеличился на 2,8%»,— цитирует «РИА Новости» сообщение ФТС.

Импорт химической продукции, куда входит в том числе фармацевтическая продукция, вырос до $2,9 млрд (+16,2%). Также за год выросли закупки продукции органической и неорганической химии (+14,2%), мыла и синтетических моющих средств (+0,1%). При этом в Россию из стран дальнего зарубежья было ввезено на 5,2% меньше парфюмерно-косметических товаров, чем в январе 2020 года, и на 0,7% меньше — полимеров и каучука.

В секторе машиностроительной продукции были отмечены многократный рост импорта судов и плавучих средств (в 23,7 раза больше, чем в январе 2020 года) и снижение закупок летательных аппаратов и железнодорожных локомотивов (в 3,4 и 2,9 раза соответственно). Общий импорт машиностроительной продукции вырос на 9,3%, до $7,5 млрд. Импорт продовольственных товаров и сырья для их производства сократился на 11,2%, до $1,6 млрд, а текстильных изделий и обуви — на 21%, до $878,5 млн.

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