Госзакупки подхватили вирус

В прошлом году власти на закупки только основных антибактериальных препаратов и антикоагулянтов, применяемых при лечении COVID-19, потратили более 74 млрд руб. Еще свыше 27 млрд руб. пошло на вакцину от гриппа, прививаться которой чиновники настоятельно рекомендовали осенью для минимизации последствий второй волны коронавируса. Пандемия серьезно отразилась и на системе гостендеров, общий объем которых достиг 712 млрд руб. В целом по стране на 45% увеличились закупки у единственного поставщика, а объемы приобретения некоторых лекарств, не используемых в терапии COVID-19, наоборот, сократились.

“Ъ” ознакомился с исследованием Headway Company, из которого следует, что в 2020 году госзаказчики на закупки всех групп антибактериальных препаратов, применяемых при лечении коронавируса, направили 33,9 млрд руб., что на 77% больше, чем в 2019 году. Так, 4,6 млрд руб. потрачены на левофлоксацин — это в девять раз больше, чем в 2019 году. Активно приобретался азитромицин (1,3 млрд руб., что в 4,5 раза больше, чем в 2019 году), моксифлоксацин (почти на 1 млрд руб.; рост в три раза). В 2,5 раза, до 40,1 млрд руб., выросли госзакупки антикоагулянтов, уменьшающих свертываемость крови и также применяемых при лечении COVID-19. В 2020 году на закупки вакцины для профилактики гриппа направлено 27,3 млрд руб. В начале осени чиновники настоятельно рекомендовали гражданам получить эту прививку для минимизации рисков второй волны пандемии.

Только на применяемые при лечении COVID-19 базовые антибактериальные лекарства и антикоагулянты, а также на вакцину от гриппа пришлось около 14% в общем объеме госзакупок всех лекарств в 2020 году. Всего за прошлый год госоператоры потратили на все средства 712,1 млрд руб. — это на 16% больше, чем годом ранее. Часть лекарств по госзакупкам поступает в медучреждения, часть — для обеспечения льготников. Из общей суммы госзакупок 200 млрд руб. пришлось на региональные бюджеты, 133,2 млрд руб.— на бюджет РФ, 100,9 млрд руб.— на Фонд обязательного медстрахования, еще 100,4 млрд руб. выделили бюджетные учреждения.

Несмотря на увеличение общей суммы гостендеров, в натуральном выражении было закуплено 1,16 млрд упаковок лекарств, что на 11% меньше, чем в 2019 году. Опрошенные “Ъ” говорят, что ситуация подтверждает заметный рост цен на большую часть закупаемых препаратов. Одна из основных причин — увеличение закупочных цен на ввозимые из Китая субстанций из-за роста курса доллара и временного нарушения из-за пандемии цепочки поставок из-за рубежа. Это также привело к дефициту ряда готовых лекарств. «Срывы некоторых гостендеров были связаны с общей дефектурой препаратов на рынке»,— подтверждает независимый эксперт по госзакупкам Алексей Федоров. Зависимость фармотрасли от импорта до сих пор высока, более 80% препаратов производятся в РФ на основе зарубежных субстанций, отмечает старший аналитик Национального рейтингового агентства Мария Сулима.

Пандемия отразилась в целом на госзакупках, констатирует гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. «На борьбу с коронавирусом пришлось пожертвовать часть средств из госпрограмм льготного обеспечения лекарствами пациентов с другими заболеваниями»,— комментирует он. Так, например, в 2020 году, по данным Headway Company, закупки по госпрограмме высокозатратных нозологий сократились на 11%, до 67,2 млрд руб.

Кроме того, в условиях пандемии увеличилось число закупок у единственного поставщика, применяемых в экстренных ситуациях, говорит Алексей Федоров. По такой схеме в 2020 году госоператорами закуплено лекарств на 113,8 млрд руб., что на 45% больше, чем в 2019 году, пояснили в Headway Company. Зато неизменным в коронакризис оказался список крупнейших поставщиков государства. В нем по-прежнему «Фармстандарт» Виктора Харитонина, получивший в прошлом году госзаказов на 75 млрд руб., и «Р-Фарм» Алексея Репика (58,5 млрд руб.).

Александр Осипов, Халиль Аминов