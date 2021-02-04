Минобороны планирует построить в Казани военный госпиталь

Минобороны РФ намерено построить в Казани новый военный госпиталь на 150 койко-мест. Об этом информирует ТАCC.

«К настоящему времени проектными организациями Минобороны России уже подготовлены эскизы и проектные решения нового госпиталя. Спланировано поэтапное строительство главного корпуса с палатным и лечебно-диагностическим блоками, инфекционного корпуса, а также объектов обеспечивающей инфраструктуры», — уточняет издание.

Отмечается, что площадь госпиталя превысил 12,5 тыс. кв. м. По данным ведомства, в новом учреждении, будут оказывать высокотехнологичную медпомощь военным, членам их семей и ветеранам, а также обычным гражданам.

"Ъ-Казань"