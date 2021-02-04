Более 20 тысяч жителей ХМАО привились от COVID-19

Первым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции привились более 20,3 тыс. жителей Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), сообщил региональный оперштаб. Более 4,8 тыс. югорчан полностью завершили вакцинацию. Еще более 2,5 тыс. человек записались на вакцинацию через «Электронную регистратуру».

Напомним, в конце января в ХМАО доставили 19,8 тыс. доз вакцины «Спутник V». С начала пандемии коронавирус диагностировали у 48 307 жителей региона. Из них 45 401 человек уже выздоровел, еще 677 скончались.

По данным сайта правительства ХМАО, на территории округа проживает 1,59 млн человек.

Михаил Мананников