В Геленджике уволился начальник управления строительства Юрий Бугаев

Начальник управления строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик Юрий Игоревич Бугаев написал заявление на увольнение, информацию подтвердили в администрации курорта.

Известно, что в должность Юрий Бугаев вступил 28 апреля 2020 года. С июля 2018 года Юрий Бугаев стал уже пятым начальником управления, сменив исполняющую обязанности Ольгу Борисовну Бусыгину.

Как писал “Ъ-Кубань” ранее, 21 января глава региона Вениамин Кондратьев рекомендовал мэру Геленджика Алексею Богодистову пересмотреть штат заместителей. Заявление было сделано после осмотра строительных площадок города. Выяснилось, что в районах с высокой плотностью застройки отсутствует социальная инфраструктура. «За комфорт жизни отвечает власть. В Геленджике должна работать команда, которая сможет защищать интересы жителей», – сказал губернатор.

Елена Зуева