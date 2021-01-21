21 января, четверг
Войти в профиль
Краснодар. Кубань, Адыгея

Коротко

Новости

все новости

Партнерские проекты | все

Кондратьев рекомендовал мэру Геленджика пересмотреть штат заместителей

В ходе сегодняшнего рабочего визита в Геленджик губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рекомендовал главе курорта Алексею Богодистову пересмотреть штат заместителей, сообщает пресс-служба администрации региона. Заявление было сделано после осмотра строительных площадок города. Выяснилось, что в районах с высокой плотностью застройки отсутствует социальная инфраструктура. «За комфорт жизни отвечает власть. В Геленджике должна работать команда, которая сможет защищать интересы жителей», – сказал  губернатор.

После этого губернатор поручил остановить стройку  двух литеров ЖК «Солнечны» в Геленджике, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на инженерную и коммунальную инфраструктуру. 

Кроме того, выяснилось, что в селе Марьина Роща застраивается часть земель сельхозназначения.  Господин Кондратьев подчеркнул, что недопустимо отдавать такие земли под жилье.  «Здесь должны быть виноградники и сады, а не высотки. Виноградарство и садоводство – это перспективные отрасли местной экономики», – сказал Вениамин Кондратьев.

Наталья Решетняк


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерский проект | все

Пресс-релиз | все

Профиль пользователя