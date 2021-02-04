Свердловская область направит более 7,4 млрд рублей на строительство и ремонт дорог

Правительство Свердловской области направит более 7,4 млрд руб. на строительство и ремонт муниципальных дорог, сообщил департамент информационной политики региона. Ряд соответствующих постановлений был принят на заседании регионального кабинета министров.

Согласно одному из постановлений, 14 муниципалитетов Свердловской области получат 1,4 млрд руб. на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт дорог. В частности, средства получат Ачитский городской округ, Березовский, Богданович, Верхняя Пышма, Ивдель, Ирбит, Каменск-Уральский, Качканар, Красноуфимск, Махнево, Нижнетуринский городской округ, Сысерть, Байкалово и Нижние Серги.

Еще почти 135,4 млн руб. из регионального бюджета будут направлены в бюджет Екатеринбурга для подготовки к 300-летию города, говорится в сообщении. Планируется, что это позволит завершить капремонт ул. Горького, который начали в 2020 году. Кроме того, 479 млн руб. направят на строительство трамвайной линии из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. Также Верхняя Пышма получит более 208 млн руб., которые в том числе будут направлены на продолжение строительства улицы Машиностроителей и строительство улицы Сапожников.

Как сообщил департамент информационной политики, в Березовском планируют построить автодорогу по Александровскому проспекту за 36 млн руб. В Махневское муниципальное образование направят 212,8 млн руб. на строительство подъезда к деревне Перевалова, в Сысерти обустроят ул. Токарей, а Нижних Сергах за 50 млн руб. восстановят мосты, разрушенные во время наводнения.

Помимо этого, с 2021 до 2023 года правительство региона направит 13,8 млрд руб. на обеспечение дорожной деятельности муниципалитетов. По данным департамента информационной политики, общая сумма субсидий в 2021 году составит 5,5 млрд руб.

Михаил Мананников