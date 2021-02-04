ЛУКОЙЛ профинансирует строительство малой сцены Пермского ТЮЗа

ПАО «ЛУКОЙЛ» профинансирует строительство ряда важных социальных проектов в Пермском крае. Это предусмотрено протоколом о взаимодействии между компанией и регионом на 2021 год. Документ подписали губернатор Дмитрий Махонин и президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов.

Среди проектов, которые поддержит ЛУКОЙЛ,— строительство теплосетей в Куеде, общеобразовательной школы в Тюше и стадиона в Чернушке. Самый масштабный объект, который профинансирует компания,— малая сцена Пермского театра юного зрителя, которая расположится в здании памятника градостроительства и архитектуры регионального значения «Дом уездного земства» на улице Пермской.

«Малая сцена театра будет презентована к 300-летию Перми — в 2023 году. Это подарок нефтяников региону. Проект грандиозный — он не только даст возможность роста для театра, но и преобразит облик одной из центральных улиц Перми»,— отметил господин Алекперов.

«В сентябре прошлого года мы подписали большое соглашение с ЛУКОЙЛом — наш общий ориентир на ближайшие пять лет. Сегодня подтвердили и конкретизировали планы. Четкая последовательность действий и верность принятым на себя обязательствам — это отличает одного из наших главных партнеров и дает уверенность, что все задуманное будет реализовано. Это особенно важно при подготовке к юбилею Перми»,— подчеркнул глава региона Дмитрий Махонин.