Спорт и бизнес Специальный проект ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге

13 февраля 2021 года

Всесезонный курорт «Охта Парк», деревня Мистолово

Закрытая встреча для собственников и руководителей бизнеса с целью популяризации спортивной отрасли

• Укрепить команду или найти новых партнеров. Какая роль спорта в жизни бизнеса?

• Инвестиции в спорт. Кто из бизнесменов поддерживает спорт и с какой целью?

• Строительство спортивных объектов: общественно значимое дело или выгодные инвестиции?

Эти и другие вопросы участники мероприятия обсудят на территории всесезонного курорта «Охта Парк», а после отправятся на горнолыжные трассы для неформального общения.

Программа:

12:00–13:00 Сбор гостей, фуршет. Знакомство с Audi RS Q8 и Audi RS 6 Avant

13:00–14:00 Деловая программа

14:00–15:00 Фуршет, неформальное общение

15:00–18:00 Катание на горных лыжах

Генеральный партнер:

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По вопросам сотрудничества и участия обращайтесь: