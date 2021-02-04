Спорт и бизнес

Всесезонный курорт «Охта Парк», деревня Мистолово
Закрытая встреча для собственников и руководителей бизнеса с целью популяризации спортивной отрасли
• Укрепить команду или найти новых партнеров. Какая роль спорта в жизни бизнеса?
• Инвестиции в спорт. Кто из бизнесменов поддерживает спорт и с какой целью?
• Строительство спортивных объектов: общественно значимое дело или выгодные инвестиции?
Эти и другие вопросы участники мероприятия обсудят на территории всесезонного курорта «Охта Парк», а после отправятся на горнолыжные трассы для неформального общения.
Программа:
12:00–13:00 Сбор гостей, фуршет. Знакомство с Audi RS Q8 и Audi RS 6 Avant
13:00–14:00 Деловая программа
14:00–15:00 Фуршет, неформальное общение
15:00–18:00 Катание на горных лыжах
Генеральный партнер:
Партнеры:
По вопросам сотрудничества и участия обращайтесь: