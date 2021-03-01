Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
Санкт-Петербург
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Нижний Новгород
Новосибирск
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Саратов
Уфа
Челябинск
Ярославль
ВОЙТИ
Регистрация
ПРОФИЛЬ
ВЫХОД
01 марта, понедельник
Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Санкт-Петербург
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-Tech
Авто
Стиль
Войти в профиль
Санкт-Петербург
Слушать радио
Коротко
Новости
12:57
Кремль не согласен с результатами исследования о падении доходов россиян
15:23
Муниципалы обратились к губернатору с требованием проверки использования уборочной техники на митингах
15:15
Вице-губернатору Батанову объявлена благодарность за внедрение цифровых технологий
15:02
Петербургский «Пассажиравтотранс» увеличил количество автобусов на маршрутах
14:40
Две больницы Санкт-Петербурга вывели из работы с COVID-19 суммарно более 650 коек
14:39
В Петербурге за прошлый год банки выдали потребкредитов почти на 18 млрд рублей
14:15
Депутат Андрей Анохин обратился к Вячеславу Макарову с просьбой допустить телеканал «78» в ЗакСобрание
14:03
Арбитражный суд наложил арест на имущество бывшего гендиректора «Трансаэро»
14:00
Александру Беглову направили повторное обращение о снятии запрета на публичные мероприятия
13:31
Петербург может выйти на плато по COVID-19
13:13
В Смольном раскрыли подробности новой транспортной модели Петербурга
12:52
Смольный прокомментировал окрашенные в желтый цвет реки Петербурга
12:15
Петербург вошел в ТОП-10 регионов с самой низкой долей просроченных кредитов
11:15
В Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировано 943 случая коронавируса
10:40
В Петербурге скончалась экс-солистка группы Little Big
ещё
все новости
Пресс релиз|
все
«Золотое приложение»
Мобильное приложение «Петербургской Недвижимости» стало «золотым»
Подробно
22
Фото: Дмитрий Многолет
Спорт и бизнес
01.03.2021
Главные новости от "Ъ-СПб " на
e-mail
Комментарии
Печать
обсуждение
Наглядно
Фотогалерея
Лучшие фотографии февраля
Февраль получился морозным, снежным и политически тихим
Фотогалерея
Лучшие фотографии января
Поначалу год начался как обычно, даже невзирая на пандемию
Акция «Свободу Навальному!»
Вчера, 23 января в центре города прошли акции в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального
Фотогалерея
Лучшие фотографии декабря
Фестивали, выставки, концерты, происшествия и другие события на фоне второй волны эпидемии COVID-19
Фотогалерея
Лучшие фотографии 2020
Хроника противостояния с эпидемией COVID-19 жителей Санкт-Петербурга и не только в фотографиях авторов "Ъ-СПб"
Фотогалерея
Лучшие фотографии ноября
7 ноября, борьба с пандемией, "Зенит" на нашем поле, первый снег и другие кадры - в фотогалерее "Ъ-СПб"
фотогалерея
Лучшие фотографии октября
День рождения президента, Летний сад, День памяти жертв репрессий и другие кадры в галерее "СПб-Ъ"
Фотогалерея
День ВМФ
В Санкт-Петербурге и Кронштадте прошли бевые корбали
Видео
«Искренне переживаем за него, а еще больше — за страну»
Журналисты “Ъ” в поддержку Ивана Сафронова
Фотогалерея
Алые паруса
Выпускников средних школ попросили посмотреть на свои "Паруса" по телевизору, чтобы не рисковать своим здоровьем.
Фотогалерея
Танки на Дворцовой
Парад в честь 75-летия Победы в Санкт-Петербурге
Фотогалерея
«Была бы война, вышли бы солдаты, пришла болезнь – вышли врачи»
Истории и мысли врачей из разных городов России
Предыдущий слайд
Следующий слайд
1
/
9
В регионе
Мероприятия
Контакты
Реклама
Подписка
Приложения
Приложения
Недвижимость. Итоги
Guide
Экспертное мнение
«Сегмент далек от насыщения»
Марина Сторожевая о рынке апартаментов
«Границы между классами стерлись»
Эдуард Тиктинский об отказе от бренда «Северный город»
Проект
Архитектурная ценность места
Интеграция новых зданий в исторической застройке
Экспертное мнение
«Вкусы и предпочтения покупателей меняются»
Денис Бабаков о планах «Группы ЛСР»
Партнерские проекты
Все партнерские проекты "Ъ-СПб"
Экономическое подполье
Онлайн-конференция ИД «Коммерсантъ»
глазами «Ъ»
в лучших местах
В лучших местах с Коммерсантъ
Коммерсантъ
Войти в личный кабинет
Профиль пользователя
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
FM93.6
Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия