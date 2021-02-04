Канада внесла «Русское имперское движение» в список террористических организаций

Министр общественной безопасности Канады Уильям Блэр сообщил в своем аккаунте в Twitter о расширении списка организаций, считающихся террористическими. В числе ультраправых и джихадистских группировок оказалось «Русское имперское движение» (РИД), которое связывали с исполнителями теракта в Швеции в 2016 году. Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что движение вербовало добровольцев для участия в войне на Донбассе со стороны сепаратистов.

РИД базируется в Санкт-Петербурге, а также имеет филиал в Москве, однако после 2016 года почти никакой деятельности не ведет. США признали организацию террористической в апреле 2020 года.

По разным данным «Русское имперское движение» было основано в 2002 или в 2005 годах, по крайней мере с 2002 года активисты РИД выпускали журнал «Имперский курьер», признанный позднее экстремистским, а в 2005 году провели первое учредительное собрание. Программа РИД предполагает существование Российской Империи де-юре, однако для выбора правящего монарха необходим созыв Всероссийского земского собора. РИД было создано монархистом Станиславом Воробьевым, выходцем из Всероссийской партии монархического центра, существовавшей в Санкт-Петербурге с 1992 года. При РИД был создан военно-патриотический клуб «Имперский легион», который возглавил активист Денис Гариев. Легион воевал в Донбассе на стороне сепаратистов в 2014–2015 годах.

Кроме РИД, террористической в Канаде признана ультраправая группировка The Base, которой руководит житель Санкт-Петербурга Ринальдо Назарро.

О том, как «Русское имперское движение» внесли в американский список террористических организаций,— в публикации “Ъ” «Дональд Трамп равняет русских имперцев с исламскими террористами».

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург