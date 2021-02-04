В Ульяновской области снимают ограничения для кафе и ресторанов

В среду губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписал изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности», снимающие ряд ранее введенных ограничений, сообщила пресс-служба губернатора (документ на официальном государственном портале правовой информации еще не опубликован).

Новым документом отменяются ограничения на работу объектов общественного питания, ресторанам и кафе, ночным клубам разрешена работа с 23 часов до 7 часов следующего дня при условии соблюдения заполняемости до 50% вместительности.

Кроме того, разрешено увеличить количество зрителей и участников спортивных, концертных и других зрелищных мероприятий с прежних 50% до 70% вместимости соответствующего объекта. Это, отмечают в администрации губернатора, позволит проводить спортивные мероприятия всероссийского и регионального уровня на 23 объектах спорта Ульяновской области.

Разрешена работа организаций отдыха детей и их оздоровления в очной форме при соблюдении требований Роспотребнадзора, разрешено увеличить до 50% от общей вместимости количество детей, одновременно присутствующих в игровых комнатах и детских развлекательных центрах.

В то же время жителям по-прежнему рекомендовано воздержаться от посещения мест массового пребывания людей. Проведение мероприятий, связанных с организацией всероссийских, межрегиональных и региональных спортивных соревнований, концертов будет возможно только после рассмотрения соответствующего обращения и его согласования оперштабом, отмечает пресс-служба. В силе остается требование соблюдать масочно-перчаточный режим при посещении объектов торговли, в транспорте и в иных мест массового пребывания граждан.

Изменения в указ «О режиме повышенной готовности» вступают в силу 5 февраля.

Андрей Васильев, Ульяновск