Строительство развязки за 5 млрд рублей в Железнодорожном районе Воронежа начнется в 2021 году с возведения путепровода

Cтроительство Остужевской развязки в Железнодорожном районе Воронежа, анонсировавшееся с 2013 года, начнется в 2021 году со строительства путепровода через железнодорожные пути на улице Остужева. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Воронежской области со ссылкой на губернатора Александра Гусева. Источником финансирования первого этапа работ (полная стоимость проекта в прошлом году была оценена в 4,7 млрд руб.) станет региональный дорожный фонд. Кроме того, прорабатывается вопрос федерального софинансирования объекта — в январе господин Гусев обсуждал эту возможность с замминистра транспорта РФ, руководителем Росавтодора Андреем Костюком. Мэрия Воронежа разработала проектную документацию на строительство, которая уже получила положительное заключение госэкспертизы.

Работы будут включать несколько этапов. После строительства и запуска путепровода через железнодорожные пути на Остужева с четырьмя полосами для движения в каждом направлении, включая переходно-скоростные полосы, планируется реконструировать существующий путепровод. Затем приступят к строительству шестиполосного участка от путепровода до примыкания к транспортной развязке на пересечении с трассой М4 «Дон» и местных боковых проездов для упорядоченного съезда и выезда на прилегающие территории, а также строительство развязки на пересечении улиц Остужева и Минской. Еще один этап — организация шестиполосного участка от Северного моста до путепровода и строительство развязки в районе Северного моста.

Напомним, строительство развязки на Остужева, у одного из трех мостов через водохранилище — Северного анонсировалось с 2013 года. Тогда же местный «Гипрокоммундортранс» занялся проектом. Строительство с тех пор не началось, потребовалась доработать документацию. Развязку планируют возвести в границах участка площадью 36 га. В июне 2018 года по проекту проходили публичные слушания, заключение по ним направили Вадиму Кстенину. В октябре 2018-го контракт на доработку проекта вновь достаплся «Гипрокоммундортрансу». Активная стадия строительства сначала планировалась на вторую половину 2019 года.

Мария Старикова