Краснодарская косметическая компания «Солнце» инвестирует в производство 80 млн рублей

Власти Краснодара и руководство местной косметической компании «Солнце» заключили соглашение об открытии новых линий. Объем инвестиций в проект составит около 80 млн руб. Об этом сообщил глава города Евгений Первышов в своем телеграм-канале.

Сейчас в линейке компании более 800 наименований товаров. Годовой оборот превышает 400 т или 3,8 млн единиц продукции. На предприятии работает 35 человек. После расширения будет создано еще свыше 50 новых рабочих мест.

Согласно информации с сайта ООО «Солнце», компания занимается производством натуральной косметики с 2015 года. Реализуют продукцию на территории России и стран СНГ.

По данным «СПАРК-Интерфакс», руководителем и бенефициаром общества является Евгений Федоров. ООО «Солнце» зарегистрировано в 2013 году в Ставропольском крае. Основным видом деятельности является производство парфюмерных и косметических средств. Выручка компании в 2019 году составила 82,5 млн руб., чистая прибыль - 6,8 млн руб.