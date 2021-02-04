Альметьевский трубный завод станет филиалом Выксунского завода

Объединенная металлургическая компания (ОМК) планирует сделать Альметьевский трубный завод филиалом Выксинского металлургического завода. Об этом сообщили в пресс-службе ОМК.

Отмечается, что процедуру объединения двух площадок планируют завершить во втором квартале текущего года. После этого производственные мощности Альметьевского завода, его права и обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками полностью перейдут к Выксинскому заводу.

«Реорганизация трубного завода в Татарстане и объединение двух производственных площадок в одно предприятие позволят повысить эффективность работы, оптимизировать корпоративную структуру, уменьшить объем документооборота, расширить производственные возможности, а самое главное — повысить качество сервиса ОМК для клиентов», – отметили в пресс-службе.

"Ъ-Казань"