В Москву придут сильнейшие за десять лет морозы

На следующей неделе в Москву придут морозы, которых уже десять лет не было в городе, сообщил «РИА Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Так, во вторник ночью морозы достигнут –20...–30°C.

«В понедельник и вторник выйдет скандинавский циклон, северная тяга ветров сохранится, плюс включается радиационное выхолаживание. Поэтому в понедельник ночью –21...–26, по области до –29°C. Днем –15...–20°C»,— сказал господин Тишковец.

Во вторник днем, по словам синоптика, температура достигнет –16...–21°C. «Это супераномальный холод с температурным фоном на 15–20°C ниже климатической нормы февраля. Таких морозов у нас не было в Москве почти десять лет»,— отметил он.

Кроме того, уже в пятницу температура опустится до отметки –9...–14°C, в субботу ночью –15...–20°C, днем –12...–17°C. В воскресенье ожидается –17...–22°C ночью и до –13...–18 °C днем.