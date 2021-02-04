Погрузка на СКЖД в январе 2021 года сократилась на 2,6%

В январе 2021 года погрузка на Северо-кавказской железной дороге (СКЖД, филиал ОАО «РЖД») сократилась на 2,6% по отношению к январю прошлого года и составила 4,4 млн т, сообщает пресс-служба компании. Грузооборот на СКЖД в январе составил 7,9 млрд тарифных тонно-км (+4,5%).

По итогам месяца погрузка нефти и нефтепродуктов составила 1,3 млн т (-18,6%); строительных грузов – более 1 млн т (+ 23,8%); каменного угля – 916,2 тыс. т(+42,9%). Химические и минеральные удобрения составили в общем грузообороте 233,6 тыс. т (+27%). Значительно увеличилась доля цемента – 179,2 тыс. т (+41,3%). Погрузка зерна уменьшилась до 157,9 тыс. т (-34,8%). Промышленное сырье и формовочные материалы продемонстрировали минус – 74,4 тыс. т (-20,2%).

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в 2020 году погрузка на Северо-Кавказской железной дороге составила 60,2 млн т, что на 13% ниже, чем в позапрошлом году. В декабре данный показатель составил около 5 млн т, что на 8% меньше, чем в декабре 2019 года.

Наталья Решетняк