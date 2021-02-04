95 случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии за сутки

В Удмуртии выявили 95 новых случаев заражения коронавирусом. Диагноз подтвердили у детей до 14 лет и 11 человек старше 65 лет, сообщает оперштаб региона.

В целом среди заболевших 41 житель Ижевска, 10 граждан из Можги, девять — из Глазова, по пять — из Игринского и Вавожского районов, по четыре — из Камбарского и Кизнерского районов, по три — из Алнашского, Граховского и Киясовского районов, по два — из Каракулинского, Дебесского и Сарапульского районов, по одному — из Сарапула и Можгинского района. При этом 129 человек вылечились от COVID-19.

Так, за все время в Удмуртии зарегистрировали 26032 случая заражения коронавирусом. Из них 341 закончился летальным исходом, 22532 пациента выздоровели, остальные продолжают лечение, 105 заболевших находятся в тяжелом состоянии.