В Якутии больше 24 тыс. человек остались без света после аварийного отключения подстанции «Майя»

Больше 24 тыс. жителей Якутии остались без электроэнергии после аварийного отключения подстанции «Майя». Сейчас веерные отключения электроэнергии проходят в девяти населенных пунктах Мегино-Кангаласского и Хангалаского районов. По предварительной информации, на ремонтные работы потребуется 5-7 дней, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ и энергетики республики.

Министр ЖКХ и энергетики региона Дмитрий Садовников провел оперативное заседание штаба по энергобезопасности Якутии. По информации министерства, котельные работают на резервных источниках питания. «Ситуация серьезная, необходимо обеспечить надежность работы резервного источника питания до восстановления электроснабжения. Сроки, которые обозначили энергетики ФСК, вызывают определенную тревогу, поэтому необходимо быть готовыми к продолжительному графику работы»,— сказал Дмитрий Садовников.

Как рассказали специалисты министерства «РИА Новости», в первое отключение было ограничено электроснабжение 12,9 тыс. потребителей. Потом произошло второе отключение, после которого без света остались 24956 человек. Источник в министерстве сообщил агентству, что власти республики в четверг проведут совещание с Москвой. «Авария на подстанции "Майя" в Якутии случилась впервые со дня ее введения. Сегодня будет селекторное совещание с Москвой»,— рассказал собеседник агентства.

Крупнейший в России энерготранзит «Нерюнгринская ГРЭC — Нижний Куранах — Томмот — Майя» протяженностью 756 км был запущен в январе 2019 года. Стоимость проекта — более 19 млрд руб. В рамках проекта в Якутии построили два новых центра питания — подстанцию «Майя» в пригороде Якутска и транзитную подстанцию «Томмот».