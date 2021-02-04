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Бывшего чиновника мэрии Новосибирска осудили за аферу с муниципальным жильем

В Новосибирске Центральный райсуд рассмотрел дело о махинациях с муниципальным жильем. Как рассказала “Ъ-Сибирь” старший помощник прокурора района Ксения Короед, обвиняемым — бывшему заместителю начальника отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по жилищным вопросам мэрии Дмитрию Маликову и его знакомому Андрею Харитонову — назначили по два с половиной года в колонии общего режима и взяли под стражу в зале суда.

В 2017 году УФСБ по Новосибирской области раскрыли мошенническую схему с муниципальным жильем. По версии следствия, в 2010-2015 годах обвиняемые при участии номинальных покупателей заключали договоры купли-продажи аварийных жилых помещений городского жилищного фонда. Впоследствии они получали от муниципалитета благоустроенные квартиры и реализовывали их.

Следователи подсчитали, что мэрии Новосибирска был причинен ущерб на сумму почти 16 млн руб.

Возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В том же суде слушается дело бывшего руководителя жилищного управления мэрии Новосибирска Светланы Стыниной, которая также обвиняется в махинациях с муниципальными квартирами. Как указывается в его материалах, с 2006-го по 2014 год преступная группа, в которой ключевую роль якобы играла чиновница, похитила денежные средства мэрии путем отчуждения 52 жилых помещений, собственником либо инвестором строительства которых являлся муниципалитет.

Илья Николаев


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