Субсидии вместо госрегулирования

Политика по стабилизации внутреннего рынка продовольствия в условиях роста мировых цен оборачивается дисбалансом интересов его участников и угрожает потерями всему агросектору. Так, введение экспортных пошлин ограничивает сбыт экспортеров — они не только несут финансовые потери, но и могут оказаться вынуждены сократить производство в ущерб планам правительства разогнать агроэкспорт до $45 млрд руб. к 2030 году. Искусственное же сдерживание внутренних цен, по мнению участников рынка, чревато не только ростом цен на остальные товары, но и «отскоком» регулируемых после отмены ограничений. Адресная помощь тем, для кого цены на еду критичны, может быть сопоставима в цене с госрегулированием, но поддерживает, а не искажает рынок.

На фоне резких скачков мировых цен на сельхозтовары и усилившегося на фоне «коронакризиса» падения доходов населения требуется поиск баланса между поддержкой внутреннего рынка продовольствия и агроэкспорта. Из вчерашней дискуссии, организованной Центром стратегических разработок (ЦСР) с участием экспертов и представителей агробизнеса, ясно, что пока баланс не найден, а участники рынка сильно обеспокоены перекосами в принимаемых правительством мерах.

Госрегулирование цен на социально значимые продукты угрожает планам агроэкспорта — и всего агросектора, экономика которого опирается на экспортные доходы.

Так, введение пошлин только на экспорт зерна, по подсчетам экспертов, может обернуться для российских производителей потерей более 200 млрд руб., а применение заградительных пошлин становится универсальным инструментом «регулирования» предложения на внутреннем рынке. Глава Национального союза экспортеров продовольствия Дмитрий Булатов в качестве примера сослался вчера на повышение пошлин на сою после существенного увеличения ее экспорта с Дальнего Востока на фоне роста мировых цен. «Почему, если нужно кого-то поддержать, нужно кого-то придушить?» — задавался вопросом господин Булатов. Производитель, предупредил он, если ему сужать рынки сбыта, будет либо сокращать производство, либо займется производством других культур, что «не очень координируется» с целью по увеличению экспорта сельхозпродукции до $45 млрд. Для решения этой проблемы Дмитрий Булатов предлагает ввести субсидии для внутренних переработчиков агросырья — по его словам, с этим предложением отраслевое сообщество уже выступало, однако понимания пока не нашло.

Второй инструмент правительства — госрегулирование цен на социально значимые товары — также беспокоит весь агросектор. Напомним, еще в декабре Владимир Путин устроил правительству разнос из-за растущих «вне всякой связи с пандемией и производством» цен на социально значимые продукты на фоне роста безработицы и падения доходов населения. После этого было принято решение об административном ограничении цен на сахар и масло. Впрочем, у этой меры есть и обратная сторона. Вчера, выступая на круглом столе ЦСР, Александр Корбут назвал решение о регулировании цен «популистской мерой», которая не имеет никакого отношения к борьбе за доходы населения (по его расчетам, экономия населения от сдерживания цен на масло и сахар составляет около 35 руб. в месяц), но, когда «цены будут отпущены, мы увидим сжатую пружину, которая ударит, и ударит больно».

О возможности всплеска цен на продовольствие после отмены их административного регулирования говорила и экономический советник департамента исследований и прогнозирования ЦБ Наталия Карлова.

Хотя в ближайшие месяцы эта мера и продолжит сдерживать цены, уже сейчас отмечается «перекладывание издержек с тех товаров», цены на которые государство сдерживает, на те категории продуктов, которые не попали под такое регулирование,— например, с рафинированного масла на нерафинированное. С другой стороны, отметила госпожа Карлова, в случае продолжения регулирования цен возникают риски дефицита товаров, цены на которые административно сдерживаются.

Вместо искусственного регулирования куда более выгодной для отечественного АПК могла бы оказаться адресная продовольственная помощь наиболее уязвимых групп населения. Как отметила вчера директор центра агропродовольственной политики РАНХиГС Натальи Шагайда, сейчас около 30% граждан не могут себе обеспечить рекомендуемую норму, лишь 85%. Например, у 10% наименее обеспеченных россиян (первая группа), покупающих самые дешевые продукты, около половины расходов приходится на питание, но обеспечивают они при этом лишь 66% от рекомендуемой нормы. Чтобы «дотянуть» первую и вторую (обеспечение около 75% нормы) группы до обеспечения 85% рационального набора, требуется около 400 млрд руб., которые она называет «копейками» по сравнению с общими затратами российского населения на продукты питания.

Евгения Крючкова