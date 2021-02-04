Беглому полковнику поверили в Чехии

Чехия отказалась выдать России, предоставив временное убежище, бизнесмена Виталия Гинзбурга. На родине его обвиняют в невозврате кредита ПАО ВТБ и крупном хищении при строительстве космодрома Восточный, где его ООО «Экономические программы» выступало в качестве подрядной организации. Сам господин Гинзбург, имеющий также израильское гражданство, во время экстрадиционного процесса заявил, что не может рассчитывать на справедливое судебное разбирательство в России, а свое уголовное преследование назвал «политически мотивированным».

64-летний полковник запаса Виталий Гинзбург, с отличием окончивший Киевское высшее военное училище, а затем и военную академию, был задержан в пражском аэропорту имени Вацлава Гавела по запросу России в январе 2019 года. Под экстрадиционным арестом в пражской тюрьме Панкрац он провел ровно два года.

За это время бывший офицер Советской армии Гинзбург, который после ухода в запас в 1992 году возглавил инжиниринговую компанию «Экономические программы», вполне мог оказаться на родине. Дело в том, что 18 июня 2020 года Пражский городской суд, рассмотрев его экстрадиционное дело, счел совершенные господином Гинзбургом деяния чисто уголовными и решил выдать бизнесмена России. Одновременно с этим МВД Чехии отклонило и его просьбу о предоставлении политического убежища.

Однако россиянин, являющийся одновременно и подданным Израиля, обжаловал эти решения, утверждая, что не может рассчитывать на справедливое судебное разбирательство в России. При этом свое уголовное преследование на родине он назвал «политически мотивированным». Впрочем, как связаны с политикой его доводы о том, что прокурор Амурской области якобы оказывал давление на суд и следствие по его делам, остается неясным.

Тем не менее апелляционная инстанция отменила решение Пражского горсуда, а вчера стало известно, что изменило свою позицию и МВД Чехии, предоставившее Виталию Гинзбургу временное убежище сроком на год. По его окончании дело об экстрадиции господина Гинзбурга вновь может быть рассмотрено судом.

Как уже рассказывал “Ъ”, уголовные дела в отношении руководителя ООО «Экономические программы» Виталия Гинзбурга начали образовываться как снежный ком начиная с 2016 года. В апреле Главное военное следственное управление СКР возбудило в отношении господина Гинзбурга дело о многомиллионных хищениях (ч. 4 ст. 160 УК РФ) при строительстве космодрома Восточный, где его фирма выступала в качестве подрядной организации. В январе 2017 года бизнесмена привлекли к ответственности за невыплату заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) в размере 16 млн руб. почти 200 сотрудникам ООО «Экономические программы». При этом во время следствия суд наложил арест на принадлежавший Виталию Гинзбургу Maserati. Вскоре задолженность была погашена. А буквально через месяц следственный департамент МВД возбудил уголовное дело уже по факту мошенничества в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ). В нем речь шла о взятом в апреле 2014 года ООО «Экономические программы» у ПАО ВТБ кредите в размере полумиллиарда рублей под личное поручительство господина Гинзбурга. Вернуть его фирма должна была через два года, но так этого и не сделала. Очередное дело появилось в июле 2018 года, когда Виталию Гинзбургу вменили п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией»). Отметим, что еще в 2015 году ООО «Экономические программы», основным видом деятельности которого являлось строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения, было вполне рентабельным и имело действующие госконтракты с 16 организациями на 1,6 млрд руб. Однако уже в марте 2018 года оказалось в процессе банкротства, оставив после себя одни долги.

Впоследствии все эти дела были соединены в одно производство, а уехавшего в Германию якобы на лечение Виталия Гинзбурга в сентябре 2018 года объявили в международный розыск.

«Банк ВТБ продолжит участие в деле о банкротстве Виталия Гинзбурга и в дальнейшем будет предпринимать все необходимые действия для полного возврата его долга в соответствии с действующим законодательством»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе ПАО.

Олег Рубникович