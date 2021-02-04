Руководитель Главного бюро медико-социальной экспертизы Самарской области Дмитрий Драч освобожден от должности. В 2019 году господин Драч был задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Прокуратура подозревала, что мужчина заключил госконтракт на покупку для своего ведомства десяти объектов недвижимости в исторической части Самары по завышенной в два раза стоимости в 390 млн руб. Позже уголовное преследование руководителя бюро было прекращено. Эксперты полагают, что увольнение связано с тем, чтобы дистанцировать нанимателя и его коллег от ситуации. Летом было возбуждено новое дело о превышении полномочий руководством ведомства, однако подозреваемых там пока нет.



Дмитрий Драч покинул пост руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы Самарской области. Это случилось после обращений депутата Госдумы Александра Хинштейна в федеральное правительство. Об этом парламентарий написал в «Твиттере» 3 февраля.

Исполняющим обязанности руководителя бюро медсоцэкспертизы назначен Константин Борисов.

«Надеюсь, следующим шагом станет предъявление Дмитрию Драчу обвинения. Все доказательства есть. 4.09.18 его знакомая Э.Калмыкова получила комплекс зданий за 38,5 млн руб. 20.09.18 продала их Драчу под Главное бюро медико-социальной экспертизы Самарской области, но уже за 390 млн руб.»,— говорится в сообщении.

При этом ведомство Дмитрия Драча не проводило экспертизу стоимости объектов, отмечает парламентарий. Как сообщает депутат, также на этапе подготовки госконтракта организация вместо одного объекта капитального строительства купила десять разных построек, в том числе металлический ангар. Хотя последний не предназначался для использования, чиновник оценил его стоимость в 30 млн руб. при максимальной цене 4,7 млн руб., отмечает Александр Хинштейн. Впоследствии Дмитрий Драч продал объект знакомой за 2,3 млн руб., утверждает депутат.

Еще в прошлом году после задержания главы бюро парламентарий говорил: «Материалы, которые мне известны, дают основания полагать, что в действиях Драча присутствуют признаки состава преступления. Это моя частная оценка как юриста, и я намерен отстаивать ее на всех уровнях. В рамках закона и своих полномочий мы будем добиваться возобновления уголовного преследования, потому что за 239 млн украденных рублей кто-то должен ­ответить».

Дмитрий Драч с февраля 2016 года возглавлял главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области. В марте 2019 года он был задержан и отправлен под домашний арест по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в сентябре 2018 года он заключил госконтракт на покупку объекта недвижимости в исторической части Самары на ул. Молодогвардейской, 33 стоимостью 390 млн руб. Позже выяснилось, что цена здания и земельного участка завышена более чем в два раза по сравнению с рыночной. Затем Дмитрия Драча отпустили на свободу, посчитав его непричастным к преступлению. В октябре 2019 года он вернулся к своей ­работе.

В начале минувшего года вокруг главы медсоцэкспертизы возник новый скандал. О нем также сообщил Александр Хинштейн. По словам депутата, господин Драч ввел термин «пациентский экстремизм» и предложил сажать инвалидов, своими жалобами отвлекающих чиновников от работы. Господин Хинштейн отправил комиссии по этике «Единой России» представление об исключении Дмитрия Драча из партии. Комиссия поддержала предложение. Затем Дмитрий Драч принес извинения за свое высказывание в соцсетях. «Хочу объяснить, что речь в диалоге шла о том, что необходимо бороться со случаями незаконного установления инвалидности при отсутствии на то законных критериев»,— написал он тогда в «Твиттере»

Кроме того, в июле 2020 года руководство Главного бюро медико-социальной экспертизы Самарской области заподозрили в хищении имущества организации с использованием служебного положения. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 160 УК РФ.Подозреваемый пока не определен.

На момент сдачи номера в печать от правоохранительных органов не поступили ответы на запросы. Главное бюро медсоцэкспертизы Самарской области и Министерство труда России также не прокомментировали ситуацию.

Партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко отмечает, что возобновление производства возможно, но при соблюдении определенных условий: «К основаниям относятся как вновь открывшиеся обстоятельства (которые не были известны суду в период рассмотрения дела, но уже существовали), так и новые (которые также не были известны суду, но подтверждающие наступление в период рассмотрения дела или уже после вынесения судебного решения новых общественно опасных последствий инкриминируемого деяния, являющихся основанием для предъявления ему обвинения в совершении более тяжкого преступления».

При этом эксперт напоминает, что презумпции невиновности никто не отменял и решение о наличии или отсутствии вины может подтвердить только суд на основании доказательств.

«А поскольку лицо признается невиновным, пока не доказано обратное, наступление негативных последствий, например, таких как увольнение, просто по факту появления обращения депутата не соответствует закону. Могу предположить, что увольнение формально объясняется или будет объяснено наличием неких иных мотивов. Случай нередкий, и в общем-то направлен он, скорее всего, на то, чтобы дистанцировать нанимателя и коллег должностного лица от ситуации, в которую оно может быть вовлечено. Никакого „иммунитета“ в случае, если будет установлено, что кто-то из них так или иначе принимал участие в описываемых событиях, такое увольнение, впрочем, не дает»,— рассуждает Дмитрий Шевченко.

Ани Айвазян