COVID19 в гробу видали

Астраханский областной суд назначил рассмотрение апелляционной жалобы на решение районного суда по делу о погребении пожилой жительницы Астрахани, тело которой, как утверждают родственники, сотрудники медучреждения выдали как больной коронавирусом. Родные уверяют, что женщина скончалась от других причин, а из-за действий сотрудников ГБУЗ АО «Патологоанатомическое бюро» они не смогли провести похороны по мусульманскому обряду. Суд первой инстанции признал, что действия работников ГБУЗ были правомерны, однако родственники скончавшейся рассчитывают, что им удастся обжаловать решение суда. В министерстве здравоохранения Астраханской области пока не прокомментировали суд.



Астраханский областной суд принял к рассмотрению апелляционную жалобу жительницы Астрахани Юлианы Абушаевой, которая просит взыскать компенсацию морального вреда с регионального ГБУЗ «Патологоанатомическое бюро» за создание условий, при которых она не могла похоронить мать с соблюдением религиозных обрядов. Женщина скончалась 30 апреля прошлого года в городской клинической больнице.

В декабре прошлого года Ленинский районный суд Астрахани оставил без удовлетворения исковые требования госпожи Абушаевой, которая просила признать незаконными действия сотрудников патологоанатомического бюро и выплатить ей 1 млн руб. компенсации морального вреда.

Как следует из решения суда первой инстанции, 13 апреля мать Юлианы Абушаевой 85летняя Голгижан Абушаева была госпитализирована в неврологическое отделение ГБУЗ АО Городская клиническая больница им. С.М.Кирова с инсультом. Через две недели, 30 апреля, женщина скончалась. В день смерти родственники обратились в медучреждение с просьбой выдать им тело для проведения похоронного обряда в соответствии с мусульманскими обычаями. Однако сотрудники больницы отказались сделать это, мотивировав необходимостью провести вскрытие. Родственники выступили против вскрытия, но в медучреждении сказали, что без этой процедуры тело выдано не будет. Тогда, как следует из искового заявления, племянник истца был вынужден подписать согласие на вскрытие.

Тело было выдано родственникам только 2 мая. Согласно предварительному медицинскому заключению, подписанному патологоанатомом ГБУЗ АО «Патологоанатомическое бюро», причиной смерти указан отек мозга и внутреннее кровоизлияние в мозжечок. К прочим состояниям, способствующим смерти, указано «другие формы хронической ишемической болезни сердца». Кроме того, как указано в исковом заявлении, выдавая свидетельство о смерти, главный врач ГБУЗ АО «Патологоанатомическое бюро» Светлана Разумова пояснила, что у умершей выявлен положительный результат на коронавирусную инфекцию, тело для похорон выдадут в закрытом гробу, но в документах в качестве причины смерти будет указан инсульт.

Женщину похоронили в закрытом гробу без родственников и близких на третий день после смерти. Отсутствия скопления людей требовали правила похорон больных ­коронавирусом.

Родственники умершей утверждают, что были нарушены их обрядовые, религиозные и национальные права, оскорблены религиозные чувства.

На суде представители патологоанатомического бюро отметили, что вскрытие проводилось законно, так как без него якобы было невозможно установить окончательный диагноз — в медицинских документах имелась информация о контактах больной с COVID19. При этом прижизненные тесты на наличие коронавирусной инфекции, которые были сделаны Голгижан Абушаевой при госпитализации, наличие вируса не показали. COVID19 у нее был обнаружен только при посмертном анализе.

Адвокат Юлианы Абушаевой Анатолий Холодовский в апелляционной жалобе указывает, что решение суда первой инстанции было незаконным, так как не была произведена оценка доказательств. В частности, он отмечает, что в качестве доказательства был принят «заведомо ложный и умышленно, с целью уклонения от ответственности сфальсифицированный документ», а именно предписание о введении 24 апреля 2020 года в первичном сосудистом отделении для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения карантина в связи с опасностью распространения коронавируса до 2 мая 2020 года. «Согласно документу, карантин по COVID19 длился девять дней, когда должен был 14 дней»,— пояснил „Ъ“ господин Холодовский. По его словам, суд не принял во внимание ходатайство о приобщении к делу документов, в которых говорилось, что карантин в Городской клинической больнице № 3 Астрахани был в другое время, а сами документы были судом потеряны.

По информации министерства здравоохранения Астраханской области, 29 апреля в шести отделениях городской больницы им. Кирова был снят карантин, введенный из-за выявленных у пациентов случаев коронавируса. Карантин, связанный с посмертным (при вскрытии) выявлением предварительно положительных результатов на COVID19 у пациента ГБУЗ АО «Городская клиническая больница № 3 им. С.М.Кирова», был введен 3 мая.

По данным на 3 мая, в Астраханской области было выявлено 504 случая COVID19, пять человек скончались.

В ГБУЗ «Патологоанатомическое бюро» не смогли прокомментировать судебное разбирательство с жительницей Астрахани. В министерстве здравоохранения региона пока не ответили на запрос „Ъ“.

Сергей Петунин