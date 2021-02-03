Отходы не туда свалили Уголовные дела не спасли Дагестан от мусорного коллапса

В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении бывшего и нынешнего руководителей управляющей компании «Лидер». Они заподозрены в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Конфликт местных властей с регоператором, ответственным за сбор мусора в нескольких городах и районах республики, длится с прошлого года. В июне было возбуждено сразу три уголовных дела, связанных с нарушениями при вывозе ТКО. В январе это противостояние вылилось в мусорный коллапс: «Лидер», а вслед за ним и другие регоператоры, отказались работать без утвержденного тарифа, и теперь местным властям приходится собирать мусор экскаваторами, чтобы хотя бы частично решить проблему.

Фабула нового уголовного дела описана в опубликованном в минувший вторник сообщении Следственного комитета России (СКР). По версии следствия, в январе-декабре прошлого года Дмитрий Зуев (бывший гендиректор «Лидера») и Мурад Гаджимагомедов (нынешний и. о. гендиректора) вместе с неустановленными лицами из органов управления собственной компании и УК «Новый город 2» организовали вывоз мусора, собранного в Махачкале, Каспийске и Буйнакске, а также в четырех районах республики, на несанкционированную свалку в селе Агачаул.

Тем самым, считает следствие, фигуранты дела, нарушив условия соглашений, заключенных с министерством природных ресурсов и экологии Дагестана, сократили расходы по транспортированию и размещению ТКО и похитили более 235 млн руб.

Эта сумма была предусмотрена на транспортировку отходов до лицензированного полигона «Грин Тау» в Избербаше.

Дмитрий Зуев и Мурад Гаджимагомедов, сообщили в СКР, задержаны как подозреваемые, решается вопрос об избрании для них меры пресечения в виде заключения под стражу.

Впервые бывший уже гендиректор «Лидера» стал фигурантом уголовного дела летом прошлого года, сообщили “Ъ” в пресс-службе республиканского управления СКР. Оно было возбуждено 16 июня по ч. 1 ст. 185.5 (фальсификация решения общего собрания участников хозяйственного общества) и ч. 1 ст. 170.1 (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц) УК РФ.

Следователи выяснили, что в феврале 2019 года господин Зуев изготовил протокол внеочередного собрания участников ООО УК «Лидер», подделав подпись, для незаконного захвата управления обществом. Фальшивый протокол с искаженными результатами голосования об избрании его единоличным исполнительным органом юридического лица он представил в налоговый орган, и налоговики внесли в ЕГРЮЛ недостоверные сведения.

Спустя день следователи возбудили в отношении Дмитрия Зуева и неустановленных лиц первое уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Следователи уже тогда заинтересовались отгрузкой ТКО на несанкционированные мусорные свалки, правда, сумма сэкономленных и похищенных в 2019 году средств была намного меньше — чуть более 6,5 млн руб.

А спустя еще девять дней было возбуждено дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Поводом для него стали сброс и захоронение отходов IV класса опасности на территории населенных пунктов на объектах, не предназначенных для этих целей, а также завоз ТКО на земельный участок в селе Карамахи Буйнакского района, который мог привести к экологической катастрофе.

Расследование по этим трем июньским делам продолжается, пояснили “Ъ” в республиканском управлении СКР.

В середине января этого года «Лидер» в одностороннем порядке расторг соглашение с минприроды и перестал вывозить мусор из городов и районов, входящих в зону его ответственности. Регоператор сослался на то, что республиканская служба по тарифам так и не установила тариф на 2021 год.

Мэрии Махачкалы пришлось в срочном порядке заняться разгребанием мусорных куч, покрывших город. Задача осложнялась отсутствием мусоровозов с боковым откидыванием контейнеров. Работникам городских служб пришлось переворачивать баки, чтобы горожане не заполняли их мусором. Вместо этого махачкалинцев попросили складировать мусор прямо на земле. Теперь мусор собирается с земли экскаваторами, которые грузят его в самосвалы.

Работа проводится в круглосуточном режиме, в выходные организуются субботники, в которых участвуют муниципальные служащие, работники городских служб и предприятий, волонтеры, на помощь призваны местные предприниматели.

В конце января врио зампреда правительства Владимир Лемешко доложил депутатам Народного собрания, что тариф на текущий год операторам не был установлен, поскольку установленный в прошлом году они использовали лишь на 12% и не смогли предоставить банковские гарантии на заявленные объемы вывоза мусора.

На всех операторов были наложены штрафы, в отношении некоторых в суд направлены иски о лишении их статуса регионального оператора, судебные процессы продолжаются.

Региональные операторы, напомнил врио вице-премьера, должны были продолжить работу по вывозу мусора до определения новых операторов, однако они отказались делать это.

Власти нашли решение: минприроды определило две организации, с которыми могут быть заключены соглашения о вывозе ТКО на год, до избрания новых операторов: «Горсервис» (Дербент) и МБУ «Махачкала-1». Однако, учитывая длительность процедуры установления тарифа, стабилизировать ситуацию власти надеются лишь в начале марта.

Освобождать контейнерные площадки от мусора городские власти успевают далеко не везде — во многих дворах в Махачкале и других городах мусорные кучи достигли человеческого роста. Ситуация настолько катастрофическая, что три дня назад администрация Унцукульского района решила организовать субботник в Махачкале. Районный центр от столицы республики отделяют 87 км.

«Мы не можем оставаться в стороне от той беды, в которую попала Махачкала»,— говорится в сообщении на странице администрации в Instagram. Руководство района призвало жителей отправиться в столицу вместе с работниками администрации и помочь вывезти мусор. Поддержать эту инициативу унцукульцы попросили и другие районы Дагестана.

Юлия Рыбина, Махачкала