Минтранс: для корректировки ПДД теперь требуется их отмена и переиздание

С 2021 года для внесения поправок в правила дорожного движения (ПДД) необходимо их действующую редакцию отменять и переиздавать заново в виде нового документа. Об этом, выступая 3 февраля в Общественной палате, рассказал замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко.

ПДД, напомним, закреплены постановлением правительства №1090 1993 года: ежегодно в документ отдельными постановлениям вносится от двух до семи поправок. По словам господина Луговенко, изменения процедуры заложены в «новом механизме регуляторной гильотины».

31 декабря 2020 года правительство приняло постановление №2467, из которого следует, что после 1 января 2021 года «при необходимости изменения нормативного правового акта правительства РФ», включенного в особый перечень, «правовой акт признается утратившим силу, а федеральный орган исполнительной власти разрабатывает проект нового нормативного правового акта». ПДД в этот перечень вошли.

Ранее Минтранс подготовил масштабный проект поправок в ПДД, предусматривающий, в том числе, ограничения для пользователей электросамокатов, новые знаки и правила парковки.

Подробнее — в материале “Ъ” «Что изменится в ПДД».